Zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr und Montagmorgen hat es ein Unbekannter auf den Katalysator eines Autos abgesehen, heißt es im Polizeibericht. Der Täter schlug an einem geparkten Toyota Prius in der Straße „Im Mühlöschle“ zu.

Katalysator mit Flex abgetrennt

Der Dieb trennte das Bauteil mit einem Winkelschleifer heraus und flüchtete mit der Beute. Wer im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen hat, wendet sich an den Polizeiposten Markdorf, Telefonnummer 07544/96200.

Schon vorher zwei Fälle in der Stadt

In Markdorf haben sich laut Polizei bereits zwei weitere, gleich gelagerte Fälle ereignet. In der Straße Im Kapuzineröschle im Zeitraum zwischen 21. und 27. Juli sowie in der Henri-Dunant-Straße vom 26. auf den 27. Juli. Betroffen waren laut Polizei ebenfalls Toyota-Modelle. Die Polizei vermutet, dass die Taten zu einer überregionalen Serie gehören könnten, die derzeit auch benachbarte Landkreise am Bodensee betrifft.

Katalysatoren enthalten wertvolle Edelmetalle, auf die es die Diebe zumeist abgesehen haben.