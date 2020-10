Markdorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Verbesserung für Radfahrer in Sicht: In den Markdorfer Radverkehr kommt langsam Bewegung

Die Stadtverwaltung will das Fahrradfahren in Markdorf attraktiver machen. Verschiedene Maßnahmen sollen für mehr Sicherheit und Komfort für Radler sorgen. Frieder Staerke vom Arbeitskreis Radverkehr ruft außerdem dazu auf, dass die Radler am ADFC-Fahrradklima-Test 2020 teilnehmen: Mit ihren Anmerkungen können sie als „Alltagsexperten“ ihrer Gemeinde wichtige Hinweise für Radverkehrskonzepte geben.