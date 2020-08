Laut Polizei grillten die unbekannten Täter offensichtlich an der im Naturschutzgebiet befindlichen Reetdachhütte. Im Laufe ihres Gelages zerschlugen sie mit einem Holzpfahl die Scheiben von zwei Schaukästen. Mehrere Seiten aus einem ausgelegten Beobachtungsbuch rissen sie heraus und verbrannten sie kurzerhand.

Überall in und um die Hütte bot sich ein Bild der Verwüstung: Unrat, wohin das Auge blickt. | Bild: Polizei

Ihren Müll und Unrat ließen sie im Anschluss nicht nur zurück, sondern verteilten ihn im gesamten näheren Umfeld, so die Polizei. Neben den Aufräumarbeiten fallen an der Hütte Reparaturkosten von knapp 1000 Euro an. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07544/ 96200 zu melden.