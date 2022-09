von Heike Gumsheimer

Nach den jüngsten Ergebnissen zum Ausgleich der hohen Energiekosten bekommen im September neben Millionen Beschäftigte auch Rentner, Studenten und Auszubildende eine Finanzspritze bis zu 300 Euro auf ihr Konto. Auch die Erhöhung des Wohngeldes und Kindergeldes ist geplant. Die Verteilung, nach dem Gießkannenprinzip über alle Einkommensschichten hinweg, sieht Renate Hold vom Leitungsteam des Mehrgenerationenhauses (MGH) dennoch kritisch.

„Die Idee, dass alle Unterstützung bekommen ist einerseits in Ordnung, aber andererseits nicht wirklich sozial gedacht,“ sagt sie. Das Mehrgenerationenhaus bittet daher Menschen, die die Pauschale zwar bekommen, aber nicht zwingend brauchen, ganz oder in Teilen an den „Familien in Not–Topf“ zu spenden. „Wir werden das Geld an bedürftige Menschen zweckgebunden umverteilen, um deren Energiekosten zu finanzieren“, so Hold.

Ein Großteil der Menschen, die im MGH Unterstützung suchen, sind beispielsweise Rentner, die von Altersarmut betroffen sind, Verdienende mit sehr geringen Einkommen, Empfänger von Hartz 4, kurz: all jene, die finanziell sehr schlecht gestellt sind. Diese wohnen laut Renate Hold auch in den seltesten Fällen in Niedrigenergiehäusern. „Gerade unsanierte Altbauten, Sozialwohnungen und einfache Wohnungen sind häufig schlecht isoliert, werden mit energiefressenden Nachtspeicheröfen geheizt und sind energetisch ungenügend ausgestattet“, beschreibt Hold ein Dilemma, das die Kostenexplosion verschärft.

Situation wird sich extrem verschärfen

Sie kennt die wirtschaftliche Lage vieler ihrer MGH-Gäste gut und weiß, dass sich die Situation trotz der Nachbesserung der Regierung mit der nächsten Nebenkostenabrechnung extrem verschärfen wird. „Diese Leute werden sozial abgeschnitten, weil sie es sich nicht mehr leisten können ins Café zu gehen und Menschen zu treffen“, beschreibt sie eine andere soziale Folge der finanziellen Not.

„Gleichzeitig ist mir bewusst, dass wir die Spendenbereitschaft der Markdorfer Bürger in diesem Jahr bereits stark strapaziert haben“, sagt Renate Hold und freut sich, wie groß die Solidarität ist. „Zuerst die Hochwasserhilfe, dann kam die Ukrainehilfe, dann die Brandhilfe und jetzt die Energiepreishilfe“, sagt sie. Sie weiß, dass sie den Menschen einiges abverlange, aber vielleicht gebe es den einen oder anderen, der ganz oder teilweise auf die Energiepreispauschale verzichten könne, hofft Renate Hold.