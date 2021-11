Markdorf vor 32 Minuten

Untaugliche Corona-Lollitests an Kindergärten? Stadt tauscht Schnelltest-Kits aus

Weil die Schnelltests eines chinesischen Herstellers offenbar keine Zulassung hatten, hat die Stadt an all ihren Kindergärten die Schnelltest-Kits austauschen müssen. Obwohl die Stadt, übrigens auch aus Sicht der Eltern, unverzüglich reagiert hatte, gibt es aus deren Reihen Kritik am Informationsfluss. Unterdessen musste das Gesundheitsamt am Mittwoch zwei Gruppen im Pestalozzi-Kindergarten schließen: 13 Personen haben sich dort mit Corona infiziert.