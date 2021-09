Die intensive Debatte um die Südumfahrung, die seit Monaten die öffentliche Diskussion in Markdorf dominiert, hat die anderen großen Themen und Vorhaben der Stadt in den Hintergrund treten lassen. Doch abseits der Straße gibt es noch eine Reihe weiterer Projekte, die die Verwaltung zügig angehen muss und will und die die Stadtgesellschaft und das Leben der Bürger in Zukunft stark prägen werden.

Markdorf Gute Apfelernte trotz Hagel und Frost – das sagen Obstbauern aus der Region zu Erntemengen und Qualität Das könnte Sie auch interessieren

In einer Doppelsitzung des Gemeinderates, am Dienstag und am Mittwoch kommender Woche, sollen einige dieser Vorhaben weitergebracht werden. Am Dienstag – zu Beginn der Sitzung um 18 Uhr in der Stadthalle wird auch Georg Riedmann auf seine zweite Amtszeit als Bürgermeister vereidigt werden – geht es um die Sanierung und Erweiterung der Jakob-Gretser-Grundschule.

Doppel-Sitzung Der Gemeinderat trifft sich in der kommenden Woche an zwei Abenden zu Sitzungen: Am Dienstag, 28. September, und am Mittwoch, 29. September, tagt das Gremium in der Stadthalle, jeweils ab 18 Uhr. Am Dienstag wird eingangs der Sitzung Bürgermeister Georg Riedmann auf seine zweite Amtszeit vereidigt, anschließend sollen die nächsten Arbeiten für den Kindergarten St. Elisabeth und die Jakob-Gretser-Schule vergeben werden. Die Nutzungskonzeption für die Trendsportanlage sowie die geplante Videoüberwachung dort und am Bahnhof stehen ebenfalls auf der Agenda. Am Mittwoch geht es um die Zukunft des Bischofschlosses, die Erneuerung der Ampelanlage an der Bahnkreuzung und um die Finanzen des Spitalfonds. Die müssen auch rückwirkend für die Jahre 2018 und 2019 nochmals abgearbeitet und vom Rat genehmigt werden.

Gretser-Schule: Stadt bekommt deutlich mehr Zuschüsse

Mehr als eine halbe Million Euro soll der Gemeinderat in die Hand nehmen, um die nächsten Schritte des Umbaus auf den Weg zu bringen. Das sind die Abbruch- und Erdarbeiten, die Rohbauarbeiten und die Holzbauarbeiten und Abdichtung des Daches des Bestandsbaus aus den 30er-Jahren. 560 000 Euro hatte die Verwaltung nach der Berechnung des Uhldinger Büros mmp Architekten dafür eingeplant. Die Angebote der jeweils günstigsten Firmen summieren sich jedoch auf 598 000 Euro. Andererseits wird die derzeit auf 5,77 Millionen Euro veranschlagte Schulerneuerung die Stadt deutlich günstiger kommen als gedacht, denn sie darf statt der erwarteten 300 000 Euro mit einer Förderung von rund 2,1 Millionen Euro rechnen.

Warten auf die Freigabe: Während der Ansprachen bei der Eröffnung der neuen Trendsportanlage am Dienstag fiebern die Jugendlichen schon dem Moment entgegen, an dem sie die Anlage in Besitz nehmen können. Im Gemeinderat geht es nun darum, ein konkretes Nutzungskonzept festzulegen – auch um mögliche Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden. | Bild: Sonja Ruess

Im Fokus steht am Dienstag auch die Jugend. Denn für die neue Trendsportanlage, die am Dienstag gemeinsam mit den Jugendlichen eingeweiht wurde, soll das Nutzungskonzept vorberaten werden. Dafür sollen Benutzerregeln festgelegt, aber auch die Pflege der Anlage organisiert und der Umgang mit der Anwohnerschaft geregelt werden – all dies, um die Nutzung der Anlage so konfliktfrei wie möglich zu gestalten. Dass dies offenbar durchaus nötig ist, zeigt der darauf folgende Tagesordnungspunkt, bei dem die Stadträte über das weitere Vorgehen bei der geplanten Videoüberwachung am Bahnhof und an der Trendsportanlage entscheiden sollen. An beiden Orten hatte es in der Vergangenheit immer wieder Fälle von Vandalismus gegeben, am Bahnhof auch Schlägereien.

Nach längerer Funkstille wird es im Gemeinderat nun auch wieder ums Bischofschloss gehen. Die Verwaltung will die Ergebnisse der Arbeitsgruppe präsentieren, die für eine Studie des Bundes Lösungsvorschläge für eine mögliche Nutzung des Gebäudes erarbeitet hat. | Bild: Grupp, Helmar

Die Sitzung am Mittwoch hingegen steht ganz im Zeichen der Innenstadtentwicklung. Die Verwaltung will ihre Ergebnisse zur Zukunft des Bischofschlosses, die sie mit einer Arbeitsgruppe für die Studie „Zukunft im Bestand“ des Bundes erarbeitet hat, präsentieren. Die Stadt Markdorf wurde als eine von bundesweit sechs Kommunen für diese Studie ausgewählt. Aufgezeigt werden sollen machbare Lösungsansätze für die künftige Nutzung des historischen Gebäudes. Der Gemeinderat soll dann auch über das weitere Vorgehen für die Vorbereitung einer Konzeptvergabe für das Schloss entscheiden.