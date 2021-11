Jetzt ist zu sehen, was die Markdorfer Malerinnen und Maler bewegt, beeindruckt, fesselt oder fasziniert. Denn „Faszination“ lautet das Thema der Bilderschau in den städtischen Galerieräumen. Gestellt haben sich die Künstler dieses Motto bereits im Frühjahr 2020. Und einige der Faszinations-Arbeiten waren bereits in den Wintermonaten im Schaufenster zu sehen. Aufmerksame Passanten werden also in der Stadtgalerie die Traumlandschaften Erika Streifs wiedererkennen oder sich an die Maskenbilder von Monika Schwab erinnern. Gleiches gilt für die abstrakten Gemälde Hendrik Tuttlies oder die gegenständlichen Bilder Helga Baldenhofers.

„Die 13 Teilnehmer können auf drei Etagen natürlich etliche Bilder mehr präsentieren als die, die sie damals fürs Schaufenster ausgewählt haben“, erklärt Erika Streif. Einige Bilder seien ganz neu – erst in den vergangenen Monaten entstanden, berichtet Streif. Auch das zeige, dass die Pandemie die Kreativität nicht bremsen konnte.

Gefehlt habe indes der Austausch, die Begegnung. Vor allem die Begegnung mit dem Publikum. Zu den ersten Stimmen zur aktuellen Herbstausstellung zählt die von Bürgermeister Georg Riedmann. Der habe es sich nicht nehmen lassen, vorbei zu schauen, als die Künstler in der vergangenen Woche ihre Arbeiten aufgehängt haben. „Großes Lob hat‘s gegeben“, berichtet Erika Streif. Positive Resonanz kam auch von den ersten Besuchern, so Streif.

Die Ausstellung „Faszination“ läuft bis zum 19. Dezember in der Stadtgalerie. Öffnungszeiten: donnerstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie sonntags von 11 bis 15 Uhr.