Das Spielhäuschen war unmittelbar vor den Sommerferien dort abgestellt worden und wurde am Montag völlig zerstört und niedergebrannt vorgefunden, wie die Polizei mitteilt. Im Vorfeld hatte man versucht, durch das Aufstellen von Bauzäunen Vandalismus im Bereich der Schule während der Ferienzeit zu verhindern.

Neben dem abgebrannten Holzhäuschen war in den vergangenen Wochen immer wieder zu verzeichnen, dass sich Jugendliche am Abend dort aufhielten und ihren Unrat hinterließen, so die Polizei. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 0 75 44/9 62 00 entgegen.