Die Unbekannten setzten über die Notruf-App „Nora“ einen Notruf ab, in welchem sie behaupteten, in einem Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße habe es einen großen Knall gegeben und nun ströme Gas aus. Das teilt die Polizei mit.

Feuerwehr rückt mit fünf Fahrzeugen aus

Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf rückte mit fünf Fahrzeugen aus und verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Dort stellten die Wehrleute fest, dass es weder zum Gasaustritt noch zu einem sonstigen Schadenseintritt gekommen war. Das Gebäude war menschenleer. Die Rettungskräfte konnten nach der Überprüfung abrücken und standen wieder für andere Einsätze zur Verfügung. An dem Fenster entstand indes Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Polizei ermittelt wegen Missbrauch und Hausfriedensbruch

Die Polizei, die ebenfalls mit zwei Streifen angerückt war, ermittelt nun wegen Missbrauchs von Notrufen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Neben einer Anzeige werden die Täter zudem die Kosten des Einsatzes tragen müssen. Ermittler der Polizei prüfen zudem ein Bekennerschreiben auf Echtheit und ob die Tat einen vermeintlich politischen Zweck zum Hintergrund hatte.