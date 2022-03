Zum Abschied stimmen sie ein Lied an. „Im Storchennest war‘s schön, wir werden uns bald wiedersehen“: Aus über 100 Kehlen kommt dieses Versprechen. Die Igel, die Eichhörnchen, die Mäuse und auch die Schnecken sagen ihren Spielgefährten vom Storchennest, der vor anderthalb Jahren neu bezogenen Kindertagesstätte im Süden der Stadt, ade. Von September 2020 bis zum Ende Februar waren die Kinder des St.-Elisabeth-Kindergartens hier zu Gast.

Bürgermeister Georg Riedmann, Monika Schneider vom Bauamt und Hauptamtsleiter Klaus Schiele (von links) haben sich am Dienstag auch am Kindergarten Storchennest eingefunden zur Verabschiedung der Kinder des St.-Elisabeth-Kindergartens. | Bild: Jörg Büsche

Zum Abschied sind auch etliche Eltern gekommen – und natürlich auch Bürgermeister Georg Riedmann, ebenso wie der für die Kindergärten zuständige Amtschef im Rathaus, Hauptamtsleiter Klaus Schiele.

Video: Jörg Büsche

Betreten der Baustelle erlaubt

Der Bürgermeister scherzte: Außer einem Waldkindergarten habe Markdorf nun auch einen Baustellenkindergarten. Denn St. Elisabeth ist noch nicht völlig fertiggestellt. Endgültig abgeschlossen sind die Arbeiten dort wohl erst Mitte April.

Schönes Außengelände, tolle Aussicht: Blick auf die neue Terrasse des St.-Elisabeth-Kindergartens. | Bild: Jörg Büsche

Immerhin rechnet Monika Schneider, die mit dem Kindergartenumbau befasste Sachbearbeiterin im städtischen Bauamt, damit, dass die Außenanlagen schon in den nächsten zwei, drei Wochen fertig sind. Von einem Betreten der Baustelle im strengen Sinne konnte also keine Rede sein. Absperrbänder und achtsame Erzieherinnen sorgen dafür, dass die die Kinder bis dahin keinerlei Gefahren ausgesetzt sind. Außerdem schreiten die Arbeiten vor allem in den Nachmittagsstunden voran – wenn Igel-, Eichhörnchen-, Schnecken- und Mäusekinder sich längst auf den Heimweg gemacht haben.

Fußmarsch quer durch die Stadt: Die Kinder des St.-Elisabeth-Kindergartens haben sich auf den Weg zurück zur ihrer alten Kindertagesstätte gemacht. | Bild: Jörg Büsche

Zufriedene Eltern von St. Elisabeth

„Wir machen uns überhaupt keine Sorgen“, erklärt Andrea Ruven. Die Elternbeirätin spricht für die Mütter und Väter der St.-Elisabeth-Kindergartenkinder. „Die Betreuung ist echt super“, versichert sie. Dazu gehört auch der Informationsfluss seit dem Umzug ins Storchennest, aber auch schon in der Zeit davor. „Wir hatten immer klare Ansagen“, erklärt die Elternbeirätin. Das habe Sicherheit gegeben. Noch nicht sicher sei indes, was sich die Eltern für die Bring- und Holsituation an St. Elisabeth wünschen. Zuletzt wurden Extraparkplätze an der Stadthalle diskutiert. Dort würde möglicherweise eine 20-Minuten-Frist gelten, damit genug Zeit ist, die Jungen und Mädchen die paar Schritte hin zum Kindergarteneingang zu begleiten. Aus Sicht von Andrea Ruven „wäre so eine Lösung vor allem für Eltern mit Babys wichtig“.

Hell und mit Blick nach draußen: Einer der neu angebauten Räume im sanierten und erweiterten Kindergarten St. Elisabeth. | Bild: Jörg Büsche

Zum Hintergrund Im Dezember 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, den St.-Elisabeth-Kindergarten umzubauen und zu erweitern. Im Neubaubereich sind insgesamt 764 Quadratmeter Nutzfläche hinzugekommen. Weitere Nutzfläche ist am Südende des Bestandsgebäudes hinzugekommen, 127 Quadratmeter. Die baulichen Veränderungen waren nötig, weil der St.-Elisabeth-Kindergarten nun auch Räume für seine beiden neuen Gruppen mit unter Dreijährigen bekommen hat. Darüber hinaus bietet er nun auch eine ganztägige Kinderbetreuung an. Nun teilen sich 20 Buben und Mädchen unter drei Jahren und rund 100 Mädchen und Buben über drei Jahren den Platz in den Intensiv-, in den Mal- und in den Werkräumen im alten Bestandsgebäude. Zum gemeinsamen Frühstück oder Mittagessen treffen sie sich im großen, hellen Essraum, wo sie allerdings nach Alter getrennt sitzen. Für den Um- und Ausbau wurden 2,6 Millionen Euro veranschlagt.

Die Kindergartenkinder-Karawane zieht am Dienstagvormittag durch die Markdorfer Innenstadt. | Bild: Jörg Büsche

Kinderkarawane durch Markdorf

Lola, Nick und Floris, Lisa, Elif und Dion haben sich auf den Weg gemacht – wie die vielen anderen Kinder auch, geleitet von den Erzieherinnen. Beim Abschied vom Storchennest, so erzählen die sich später, ist dann doch das eine oder andere Tränchen geflossen. Anderthalb Kilometer misst die Strecke von der Interimslösung Storchennest bis zum Kindergarten St. Elisabeth in der Spitalstraße. Unterwegs wird gesungen. Die Passanten erheitert der bunte Zug ganz offensichtlich, sind doch etliche Kinder an diesem Fasnetsdienstag kostümiert.

Freuen sich über die gelungene Zusammenarbeit: Monika Schneider vom Bauamt (links) und St. Elisabeth-Kindergartenleiterin Katharina Lissner. | Bild: Jörg Büsche

Gelungenes Miteinander aller Beteiligten

In der Spitalstraße angekommen, freut sich Katharina Lissner, die Leiterin des Kindergartens St. Elisabeth, dass der Zug der Kinder durch die Stadt so gänzlich reibungslos verlaufen ist. Überhaupt schaut sie sehr zufrieden auf die zurückliegende Zeit. „Wir sind ja vor anderthalb Jahren ins fast komplett leere Storchennest eingezogen“, erklärt die Erzieherin. Dort galt es mit einzurichten. Mit einbezogen wurden die Erzieherinnen von St. Elisabeth auch ins Gestaltungskonzept für ihre eigene Kindertagesstätte. „Wir haben zum Beispiel angeregt, dass der Flur verbreitert wird“, berichtet Katharina Lissner. Und die Erzieherinnen hatten auch ihren Anteil an der Auswahl der Farben, die ihren Kindergarten nun so hell und freundlich wirken lassen.

Überaus geräumig geht es im Inneren des sanierten Kindergartens St. Elisabeth nun zu. | Bild: Jörg Büsche

Leiterin Lissner lobt die enge Zusammenarbeit mit der Stadt – nicht ohne augenzwinkernd anzumerken, dass man dort bei aller Großzügigkeit doch auch immer sehr auf den Haushalt geschaut habe. Die Erzieherin lobt außerdem ihr Team: „In den vergangenen anderthalb Jahren gab es recht viele Mehrbelastungen.“ Mehrbelastungen, die die rund 20 Erzieherinnen ohne Murren mitgetragen haben.