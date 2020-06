Markdorf vor 3 Stunden

Umzug in den neuen Kindergarten in Markdorf-Süd soll Anfang September erfolgen

Die Arbeiten auf den wichtigsten städtischen Baustellen sind voll im Zeitplan. Kommen Sie mit auf einen Rundgang und sehen Sie in einigen Bildern und Videoclips, was dieser Tage im Kindergarten Markdorf-Süd, in Möggenweiler, in der Eisenbahnstraße sowie in der Kreuzgasse so alles bewerkstelligt wird.