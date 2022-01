von Mona Verena Zeller

Auch die Kindergärten müssen sich in Pandemiezeiten häufig auf neue Maßnahmen einstellen. Seit dem 10. Januar gilt in allen Kindergärten die Testpflicht. Diese Pflicht hat das Land Baden-Württemberg mit Blick auf die Omikron-Variante eingeführt. Viele Eltern nutzten schon zuvor seit mehreren Monaten das Angebot, ihre Kinder zweimal wöchentlich freiwillig zu testen.

Nach Vorgabe des Landes sind die Testungen verpflichtend für die Teilnahme an der Betreuung in Kitas und müssen drei Mal die Woche per Schnelltest oder zwei Mal die Woche per PCR-Test erfolgen. Nicht getestete Kinder werden vom Kindergarten ausgeschlossen, wenn der Kindergarten nicht über eine räumlich getrennte Möglichkeit verfügt, wo die Eltern den Test mit dem Kind vor Ort nachholen können.

Ausnahmen gibt es laut Vorgaben des Landes nur für vollständig geimpfte oder genesene Kinder. Dabei soll die jeweilige Kindertageseinrichtung entscheiden, ob die Testungen im Kindergarten stattfinden, oder aber die Eltern zu Hause testen und dies in Form einer Eigenbescheinigung bestätigen.

Eltern testen Kinder daheim

In Markdorfer Kindergärten finden keine Testungen statt, erklärt Hauptamtsleiter Klaus Schiele. „Dies ist aus Gründen des Infektionsschutzes nicht sinnvoll. Bei einem positiven Testergebnis kann dann bereits eine Ansteckung stattgefunden haben.“

„Die Testungen zu Hause von Elternseite sind bisher problemlos verlaufen“, erklärt Hauptamtsleiter Schiele, „von den Kindergärten habe ich diesbezüglich nichts Negatives gehört.“

Dies bestätigt beispielsweise Gabriele Ritter, Leiterin des Kindergartens Alte Schule. Bisher habe der Ablauf recht reibungslos funktioniert. Ein positiver Test sei noch nicht darunter gewesen. „Manche Kinder hatten wohl mit den Spucktests etwas Probleme, aber seit wir wieder Lollitests haben, geht das wieder besser.“

Anspruchsvoller ist laut Hauptamtsleiter Klaus Schiele die Nachtestung bei positiven Fällen. Dann sei eine Selbsttestung nicht mehr ausreichend, es müsse ein offiziell bescheinigtes Testergebnis vorgewiesen werden. Damit die Eltern hierfür nicht mehr mit den Kindern in ein Testzentrum fahren müssen, gibt es laut Schiele seit dieser Woche in Markdorf einen Modellversuch. Dabei wird eine offizielle Testmöglichkeit beim Kindergarten angeboten. Eine herausfordernde Aufgabe, da hierzu kein Kontakt zur restlichen Einrichtung bestehen darf.