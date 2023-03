Andreas und Sarah Reck lieben Essen und sie lieben hochwertige Produkte. Doch mit der Zusammensetzung sind sie unzufrieden, denn sie haben festgestellt, dass oft unnötig Zucker oder gar chemisch bearbeitete Bestandteile in den Gläsern sind.

„So ist uns nichts anders übrig geblieben, als den Thermomix anzuschmeißen und selbst auszuprobieren“, sagt Andres Reck. Das Ehepaar, das mit dem zweijährigen Sohn Ludwig und der sieben Monate alten Tochter Emma in Markdorf-Bürgberg lebt, ist von ihren selbst hergestellten Sachen so überzeugt, „dass wir es allen zur Verfügung stellen möchten“. Was in der heimischen Küche begann, ist heute ein kleines Start-up-Unternehmen namens „Geschmackvoll“.

Sarah Reck entwickelt eigene Gewürzmischung

Die 33-jährige Sarah Reck hat in ihrer Jugend ein Faible für Essen und Lebensmittel, sie jobbte als Jugendliche in der Gastronomie und setzte sich mit Inhaltsstoffen auseinander. „Mit vielen war ich einfach nicht einverstanden“, sagt Reck und so beginnt sie früh eigene Rezepturen zusammenzustellen – unter anderem eine Gewürzmischung.

Diese „Zauberzutat“, wie die Recks ihre Mischung Umami nennen, die sich aus Pilzen und Tomaten zusammensetzt, schmecke zu allen herzhaften Speisen und hebe den Geschmack hervor. „Wir haben uns schon gefragt, warum solche Produkte nicht im Regal stehen“, sagt der 37-jährige Andres Reck. Und so reifte langsam die Idee, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Die drei Produkte der Firma Geschmackvoll: Haselnusscreme, Umami-Gewürz und Bio-Ketchup. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Gründung kurz vor Geburt des Sohnes

Im Herbst 2020 – mitten in der Corona-Pandemie und vier Wochen vor der Geburt ihres Sohnes Ludwig – gründet das Ehepaar das Unternehmen und startet mit ihrer Feinkostprodukten. Mit der Lebensmittelbranche haben beide, die in Bürgberg ein Gästehaus führen, bis zu diesem Zeitpunkt nichts zu tun.

Sarah Reck ist gelernte Veranstaltungskauffrau und arbeitete an der Messe Friedrichshafen, Andreas Reck, gelernter Industriemechaniker, hat Wirtschaftsingenieurswesen studiert. Beide sind im Projektmanagement tätig, doch die Selbstständigkeit reizt sie. „Ich habe festgestellt, dass es irgendwann jobmäßig nicht mehr passte. Ich bin freiheitsliebend und wollte mein eigenes Ding machen“, sagt Andreas Reck. Und Sarah Reck fügt hinzu: „Ich fand es schon immer spannend, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen.“ Und so übernimmt die 33-Jährige die Entwicklung der Rezepturen und die Produktion, während sich ihr Mann um die rechtlichen Sachen und Design kümmert.

Erste Produktion in einer Hotelküche in Hagnau

Ein Hotel in Hagnau, in dem Sarah Reck 2020 arbeitet und im Winter geschlossen hatte, stellt den beiden die Küche zur Verfügung. Sie beginnen mit der Produktion des Umami-Gewürzes, eine natürliche Alternative zu synthetischem Glutamat. Recks entwickeln ein Bio-Ketchup mit der natürlichen Süße von Äpfeln vom Bodensee sowie eine Haselnusscreme aus entöltem Kakao und Datteln. Alle Produkte sind biozertifiziert und vegan. „Das waren sie schon immer, aber wir greifen da jetzt auch einen Trend auf“, so Andreas Reck. Die nächste Rezeptur ist bereits in der Umsetzung: eine Ananas-Chili-Suppe.

Sarah Reck bei der Produktion in einem Hotel in Hagnau im Winter 2020. | Bild: Andreas Reck

Vertrieben werden die Produkte über einen Online-Shop und in einem Geschäft in Konstanz. „Es läuft gut, die Nachfrage steigt deutlich an“, sind die beiden mit der Entwicklung ihres Unternehmens zufrieden. Aber Andreas Reck hat eine klare Vision: Die Marke soll weltweit bekannt werden.

Zweites Unternehmen entsteht

Nachdem sie in der Hagnauer Hotelküche nicht mehr produzieren konnten, waren sie auf der Suche nach einer flexiblen Produktionsküche. Kein leichtes Unterfangen im Bodenseekreis. „Das gibt es in jeder Großstadt, aber nicht bei uns“, sagt Sarah Reck. Im ehemaligen Gasthaus Adler in Frickingen sind sie fündig geworden und hatten direkt die nächste Geschäftsidee. Hier können Gründer, Caterer und Foodproduzenten tageweise eine voll ausgestattete und abgenommene Küche einschließlich Geräte mieten – das Start-up Küche Bodensee war geboren.

Die voll ausgestattete und abgenomme Küche in einem alten Gasthaus in Frickingen kann gemietet werden. | Bild: Reck, Andreas

Tipps von den Gründern: Mutig sein und Fehler machen

Sarah und Andres Reck möchten ihre Erfahrungen aus den vergangenen Jahren weitergeben und Schulungen und Kochkurse anbieten. „Viele halten uns für verrückt“, sagt Sarah Reck und lacht. Aber es sei wichtig, mutig zu sein und zu testen, ob eine Idee funktionieren kann. Das brauche Zeit und Geduld. Andres Reck ergänzt: „Man muss offen sein, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen.“