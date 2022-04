60 Tonnen Hilfsgüter, gepackt auf 120 Paletten, wurden bereits in die Ukraine gefahren und auf dem Spendenkonto beim Mehrgenerationenhaus sind inzwischen rund 60.000 Euro eingegangen: Organisator Rainer Zanker zieht nach einem Monat ein überwältigendes Fazit für seine Hilfsaktion, die er mit seiner Partnerin Mariya Babina auf die Beine gestellt hatte – obwohl sie noch nicht zu Ende ist, auch wenn sie nun ein wenig an Tempo abgenommen hat.

Organisator Rainer Zanker (von links) Anfang März mit dem ukrainischen Geflüchteten Oleg und dem Markdorfer Tobias Schmidschneider (rechts), der mit seiner Familie Oleg und dessen Frau Natalia vorübergehend bei sich aufgenommen hat. | Bild: Grupp, Helmar

„Ein Wahnsinn!“, kommentiert der 46-Jährige die vergangenen Wochen, in denen Markdorf von einer nie gekannten Welle der Hilfsbereitschaft erfasst worden war. Hunderte freiwillige Helfer hatten teils tags und nachts mit angepackt, um die Hilfsaktion, die bald weit über Markdorf hinaus die größte private in der Region wurde, zum Erfolg zu führen.

Teils bis spät in den Abend beluden die Helfer in den vergangenen Wochen noch die Lkw mit den Hilfsgütern für die Ukraine. | Bild: privat

Inzwischen ist in die Halle der Firma Weber wieder Ruhe eingekehrt. Nachdem die Hilfslieferungen anfangs noch per gemieteten oder bereitgestellten Sprintern auf die Fahrt gingen, mussten Zanker und seine Helfer bald schon umplanen. Mit Unterstützung der Spedition Grieshaber ist vor kurzem der vierte 40-Tonner-Lkw auf die Reise gegangen. An der polnischen Grenze werden die Güter auf ukrainische Lkw umgeladen und fahren von dort ins ukrainische Poltawa, wo eine heimische Hilfsorganisation sie in Empfang nimmt.

Mojo-Wirt Michael von Schmidsfeld organisierte über seinen Getränkegroßhändler 40 Kisten Bier für die ehrenamtlichen Helfer der Partnerorganisation im ukrainischen Poltawa. 20 Kisten spendierte Händler Müller aus Beuron, 20 Kisten gab er zu einem „Spottpreis“ ab, wie Zanker berichtet. | Bild: privat

Spendenkonto Das Spendenkonto für Zankers Hilfsaktion ist nach wie vor offen. Es wird vom gemeinnützigen Mehrgenerationenhaus Markdorf geführt: IBAN: DE83 6905 0001 0001 8709 30, Stichwort: Ukrainehilfe Markdorf, Empfänger: Familienforum Markdorf e.V.

„Die Geldspenden sammeln wir weiter, aber wir bekommen inzwischen Listen aus der Ukraine und gehen dann selbst ganz gezielt einkaufen“, berichtet Zanker. Bei Edeka Sulger bekommen er und seine Helfer eine große Ermäßigung auf alle Lebensmittel.

Metzgermeister Georg Seitz (rechts) spendete 800 haltbare und verschweißte Würste. 200 Kilogramm Fleisch hatte er dafür verarbeitet. | Bild: privat

Engagiert hatten sich neben den vielen freiwilligen Helfern und neben der Familie Sulger auch zahlreiche weitere Markdorfer Geschäftsleute: Elmar Bechinger stellte den Stapler fürs Beladen bereit, Metzgermeister Georg Seitz spendete Dutzende Kisten mit 800 eingeschweißten Würsten und viele andere stellten sich und ihren Betrieb in den Dienst der guten Sache.

Mit Feuereifer dabei waren auch die Jugendlichen: 120 Bananenkisten an Hilfsgütern und 3500 Euro an Spenden kamen beim großen Spendentag des Bildungszentrums zusammen – wohlgemerkt an einem Tag. „Wir können sehr stolz auf unsere Schüler am BZM sein. Ihr seid einfach klasse!“, schrieb Zanker dazu in seinem Facebook-Post.