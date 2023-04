Was Manfred Huchler erzählt, klingt zunächst wie der berühmte Flohmarktfund. Wenn einem zwischen altem Geschirr, muffigen Mänteln und 70er-Jahre-Elektrogeräten unerwartet ein Bild begegnet, von dessen wahrem Wert der Verkäufer nichts ahnt. Im Falle Manfred Huchlers hat es sich jedoch nicht um einen verschollenen Rembrandt gehandelt, der sein Herz höher schlagen ließ. „Mir sind die Tiere sofort ins Auge gefallen“, sagt er über seinen Flohmarktfund. „Geflügel“ heißt das kleine Ölgemälde, das Huchler elektrisiert hat. Dass der Maler, ein gewisser A. Leising, wohl kaum zu den berühmten Meistern gehört, zeigt sich schon daran, dass selbst Huchler nicht weiß, wofür das A im Namen steht.

„Mit diesem Bild hat alles angefangen“, Huchler suchte nach weiteren Miniaturen, die Hühner, Gänse oder Enten zeigen. Hasen oder Kaninchen durften ebenfalls auf der Leinwand sein, was überhaupt kein Zufall ist. Denn Manfred Huchlers ganz große Leidenschaft ist die Kleintierzucht. Bis vor gar nicht so langer Zeit hielt er 120 Kaninchen. „Heute sind es nur noch 20“, bedauert er. Ihm gehe es wie so vielen, deren Steckenpferd die Kleintierzucht ist. Es fehlt immer öfter an Raum, an Zeit, an Gelegenheit. Huchler selbst zum Beispiel war zum Umzug gezwungen. „Nun fahr ich jeden Tag 15 Kilometer, um zu meinen Kaninchen zu kommen“, berichtet er. „Kleintierzüchtern geht es nicht nur um Pokale oder Zuchterfolge“, sagt Huchler, der Vorsitzender im Kreisverband der Rasse-Kaninchenzüchter ist. Ein starkes Motiv sei die emotionale Nähe zu den Tieren. „Meine Frau sagt, das Tierbildsammeln sei schon zur Sucht geworden“, schmunzelt Huchler. Er selbst würde das nicht sagen. Seine Idee ist es, mit Tierbildern Leute anzulocken, Neugier wecken und vor allem Vorurteile abzubauen gegenüber der Kleintierzucht, für die Huchler noch mehr brennt als für Kunst.

Die Ausstellung im Doschhaus, Marktstraße 15, ist am Donnerstag, 6. April, von 9 bis 12 Uhr, am 8. April von 10 bis 15 Uhr und am 13. April von 9 bis 12 Uhr geöffnet.