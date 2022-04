von Thomas Kapitel

Benzinpreise über 2 Euro – das bekommt auch der Verein Bodenseemobil zu spüren, der im Bodenseekreis Carsharing, das Teilen eines Autos, anbietet. Dennoch bleibt es für die Mitglieder in Markdorf vorerst bei einer Kilometerpauschale von 30 Cent inklusive Sprit. „Andere Anbieter haben bereits reagiert und sind um 3 bis 5 Cent hochgegangen“, sagt Wielant Ratz, Vorsitzender des Vereins, der in Markdorf einen roten Opel Corsa unterhält. Auch an der Zeitpauschale von 2 Euro pro Stunde hält man fest. Und das, obwohl laut Ratz die Spritpreis-Erhöhungen den Verein insgesamt derzeit 200 bis 300 Euro im Monat mehr kosten.

Der Verein Der Verein Bodenseemobil mit Sitz in Friedrichshafen stellt zwischen Kempten und Singen Carsharing-Fahrzeuge verschiedener Modelle zur Verfügung. Für eine Mitgliedschaft im Verein muss eine Kaution in Höhe von 450 Euro hinterlegt werden. Dazu beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag 10 Euro. Informationen im Internet gibt es hier.

Wielant Ratz: Autos werden derzeit weniger genutzt

Der Grund liegt auch im Technischen: Bodenseemobil hat eine neue Plattform eingeführt, deren Programmierbarkeit die Erhöhung der Pauschale etwas kompliziert macht. Wielant Ratz spürt, dass derzeit generell weniger gefahren wird und damit auch die Carsharing-Autos weniger genutzt werden.

Noch hält die Kilometerpauschale, generell aber werde der Verein um eine Anpassung wohl nicht herumkommen, sagt Wielant Ratz. Nicht nur wegen der Spritpreise: „Bei unseren E-Autos ist das ähnlich, weil ja auch der Strom deutlich teurer wird. Und die Ladesäulen-Betreiber sind schon kräftig am Aufschlagen.“ Wielant Ratz bleibt dabei positiv: „Es wird ja auch wieder besser, ich habe jetzt erst für unter 1,90 Euro getankt.“ Und er hält Carsharing und E-Mobilität gesellschaftlich für den richtigen Impuls.

Privatwagen werden zum Carsharing umgewidmet

Dabei tut sich in Markdorf etwas. Zwar bleibt es bei dem einen roten Corsa und für den E-Zoë wurde noch kein Ladestellen-Partner gefunden. Dafür gibt es in Markdorf zwei Anfragen, wo Privatwagen zum Carsharing umgewidmet werden sollen. „Das ist eine neuere Entwicklung“, freut sich Ratz: „Man nennt das ‚Überlassungsauto‘. Es wird nicht an uns verkauft, sondern bleibt beim Eigentümer und wird von uns ausgerüstet.“

Durch die hohen Preise an der Zapfsäule werden die Vorteile von Carsharing, dem Teilen eines Autos, noch deutlicher. | Bild: Stefanie Nosswitz

Mit dem Bordcomputer samt Lesefeld in der Windschutzscheibe, mit dem sich das Fahrzeug öffnen und die Fahrt abrechnen lässt. Es muss nicht rot sein, wird aber deutlich beschriftet und bleibt in der Nähe des Besitzers stehen, der es weiter kostenlos nutzen kann. Für Wielant Ratz ein deutlicher Trend und eine Chance etwa für Berufspendler, die ihren Zweitwagen für die Fahrt zur Arbeit nutzen, ihn an den Wochenenden aber mehr oder weniger herumstehen haben.