Es rankt, es zweigt, es wuchert. Hier gelb, dort rot, dann grün, violett – eine üppige Buntheit. Schmale Streifen krümmen sich dem Auge entgegen – oder winden sich weg. Das, was sich da raumgreifend wie Busch- und Wurzelwerk ausbreitet, zieht mehr als nur den Blick in sein farbiges Inneres. Es verlockt zum Eintauchen. Ja, es verlangt nachgerade danach: Zum Eintritt in eine ganz andere Welt.

Es ist die Welt von Julia Sossinka. Die in Berlin lebende Künstlerin stellt derzeit Malereien, Collagen, aber auch Rauminstallationen in der Stadtgalerie Markdorf aus. Und in gewisser Weise vollziehen die Besucher die künstlerische Entwicklung der gebürtigen Hattingerin nach, wenn sie sich vom Erdgeschoss ausgehend bis ins Obergeschoss emporarbeiten. Die frühen Anfänge der Künstlerin sehen sie nicht. Das wären die ersten figürlichen Skizzen, die gemalten Landschaften, von denen sich Julia Sossinka beim Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie bald und gründlich gelöst hat – zugunsten einer ungegenständlichen, sehr bunten, zudem sehr pastösen Malerei.

Noch im Erdgeschoss begegnen einem aber schon die Collagen der Künstlerin. Dichte Flickenfelder aus gerissenem Papier in kräftigen Farben. „Ich wollte aus der Fläche in die dritte Dimension“, beschreibt Sossinka ihre Absicht. Die überdeutlich an einigen Stellen wird, wenn skulpturale Werke direkt neben plan ausgeführten Collagen hängen und beide – Ausriss-Collagen und Und Ausriss-Skulputuren – den selben Duktus zeigen, in Farbe und Materialstrukur: den bemalten Fetzen – mit typischen weißen Reißspuren beziehungsweise Reißrändern.

Kein Papier, sondern Stoff hängt im Zwischengeschoss von der Decke. Zusammengenäht zu amorphen Gebilden. In grellem Grün, noch grellerem Gelb oder leuchtendem Blau quillen an Pflanzen und Tiere aus dem Zoo-Aquarium erinnernde Strukturen auf. Sie werfen Falten, baumeln und überwältigen durch Farbigkeit und Formenvielfalt.

Es seien die gesammelten Eindrücke – etwa von einer prächtigen Blüte, die sie bei einer Thailand-Reise entdeckt habe. Sie schreiben sich ins Unterbewusste ein, um irgendwann wieder aufzutauchen. Nicht als florale Form, sondern als atmosphärische Ahnung, als Gefühl, erläutert Julia Sossinka ihr Arbeiten. „Ich will nichts darstellen“, betont sie und klingt fast ein bisschen enerviert. So genervt wie bei der Frage nach den Einflüssen ihres Lehrers, Martin Lüpertz, auf ihre Arbeit. Wie die meisten Großkünstler, Künstlerfürsten habe sich auch Lüpertz recht rar gemacht in seinen Akademie-Klassen. Spärliche Besuche, saftige Urteile und sehr viel Freiheit zum Sich-Ausprobieren – so kennzeichnet Sossinka ihre künstlerischen Lehrjahre in Düsseldorf.

Sehr viel prägender seien die Arbeitsbedingungen im recht kleinen Berliner Atelier. Dort herrsche Zwang zur Beschränkung, zu sparsamen Arbeiten mit eher kleinen Formaten – auf Papier, aber auch auf Leinwand. Zur Collage habe sie ihr starker Drang zum Aufbewahren getrieben. Verworfene Arbeiten zerreißt sie, damit Neues daraus entstehen kann.

Ganz neu aus überlangen, eigens bemalten Bahnen Gerissenes , ist das, was im Obergeschoss der Stadtgalerie zu finden ist. Eine den gesamten Ausstellungsraum füllende Installation, die Julia Sossinka „Over the Rainbow“ nennt. Und wo kurz vor Beginn von „Over the Rainbow – das machte die Künstlerin zum Titel ihrer Ausstellung – noch immer einige Kunststoff-Müllsäcke stehen. Prall gefüllt mit Streifen bunten Papiers. Sie können nicht weg. Sie dienen dem Transport von Julia Sossinkas Kunst – deinstalliert in der „Foundation White-Space-Black-Box“ im Schweizerischen Neuchâtel, wo die Künstlerin zuletzt ebenso raumgreifend gearbeitet hat wie nun in Markdorf.