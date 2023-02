Rote Wurst und Kesselfleisch gibt es erst später. Das gilt auch für die Getränke, die die Speisekarte an der Bar verheißt. Im Moment stehen Becher mit heißem Kaffee auf dem improvisierten Bar-Tresen vor dem Bauwagen der Funkenmannschaft. Johannes Schmidschneider und Benjamin Spiry wirken völlig entspannt, nehmen ab und zu einen Schluck. Die Funkenmannschaft liegt gut in der Zeit. Schon ragen die ersten sieben Stämme empor, bis auf die obersten Dolden entastete Nadelbäume. Etwas später werden es 16 Stück sein, die die deutlich überragende Funkenstange flankieren. Doch bis dahin dauert es noch eine ganze Weile.

Insgesamt müssen 16 Stämme aufgerichtet werden. Diese flankieren den achteckigen Funkenrost. | Bild: Jörg Büsche

Bei Stefan Geng, Julius Bader, Dawid Niekra und Thilo Stemmer geht es um die Wurst. Buchstäblich – weil sie den meterlangen Strang aus zusammengebundenem Stroh an jenes Stangengeviert zurren müssen, in dessen Mitte sie die Funken-Hexe anbringen: eine Puppe in weißem Hemd und schwarzer Arbeitshose, der zum Schluss noch eine Altweiber-Maske aufgesetzt wird.

„Ja, ums Brauchtum geht es mir natürlich auch“, erklärt Stefan Geng, warum er sich das gesamte Wochenende für den Funkenaufbau freigehalten hat. Der 25-Jährige fände es nach eigenen Angaben schade, „wenn die Tradition des Funkenverbrennens verloren gehen würde.“ Für Geng markieren die lodernden Feuer am Abend des ersten Sonntags nach Aschermittwoch das Ende der Fasnet. „Das gehört irgendwie dazu“, erklärt er.

Stefan Geng ist zum ersten Mal beim Aufbau dabei. | Bild: Jörg Büsche

Bisher sei er immer nur als Zuschauer auf die Panzerwiese am Südhang des Gehrenbergs gekommen. „Jetzt haben mich meine Freunde überredet, mitzumachen.“ Freunde aus der Funkenmannschaft, auch solche, die außerdem zu den Hänselern in der Historischen Narrenzunft gehören. Und die Freunde hätten nicht zu viel versprochen. „Es macht Riesenspaß – wir sind einfach ein gutes Team.“

Nachwuchssorgen sind hier kein Thema

„Zur Zeit sind wir etwa 30“, erklärt Johannes Schmidschneider, seit 2010 Funkenmeister, also Kopf der Mannschaft. „Nein“, sagt er lachend, „Nachwuchssorgen haben wir ganz sicher keine – im Gegenteil.“ Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte der jüngste Fasnetsumzug geweckt haben.

Andreas Benzing, Thomas Keller, Torsten Schnekenbühl und Gianluca Colucci (von links) haben viel Spaß in der Funkenmannschaft. | Bild: Jörg Büsche

Die Funkenmannschaft fuhr erstmals mit einem eigenen Wagen mit. „Kam gut an in der Stadt“, freut sich Funkenmeister Schmidschneider. In Markdorf habe sich längst herumgesprochen, wie gut die Stimmung in der Funkenmannschaft ist. Sowohl beim Sammeln der geplünderten Christbäume wie auch beim Funkenaufbau und beim Abbrennen am Abend des Funkensonntags. Ein Ereignis, das in jedem Jahr zahlreiche Besucher auf die Panzerwiese lockt.

Noel baut den Kinderfunken, der vor der großen Variante abgebrannt wird. | Bild: Jörg Büsche

Der Funkenbrauch Scheibi, Scheiba, Scheib‘ auf der Bahn – wem soll die Scheibe gelten? So lautet der Spruch, der die Begebenheiten aus der vergangenen Fasnet einleitet, von denen die Funken berichten. In Markdorf ist der Funken stets mit einem launigen Rückblick auf die tollen Tage verbunden, bei dem brennende Holzscheiben in den Scheiterhaufen geschleudert werden. Der brennende Funken mit der Funkenhexe darin soll Zeichen sein dafür, dass die Fasnet endgültig vorbei ist. Der in der Region tief verwurzelte Brauch geht wohl aufs Austreiben des Winters zurückgeht. Die Funkenhexe gilt als Personifizierung sowohl der kalten Jahreszeit wie auch der Fasnet.

Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr?

„Wir können leider nicht dabei sein“, erklärt Jan Schuler. In Markdorf aufgewachsen, lebt er inzwischen in Franken. Nun ist er zu Besuch bei seinen Eltern – und zeigt seinen beiden Kindern Jakob (7) und Elsa (4) am Sonntagmorgen das Geschehen auf der Panzerwiese.

Der Funken nimmt Form an. | Bild: Jörg Büsche

„Morgen beginnt wieder die Schule“, erklärt er. Da gelte es, rechtzeitig im Bett sein und daher frühzeitig heimzufahren. „Vielleicht wird ja nächstes Jahr was daraus“, hofft Jan Schuler auf einen Markdorf-Besuch am Funkenabend.