Als man von Ittendorf her Richtung Ahausen kommt, könnte man beim schnellen Blick zum Himmel glauben, ein Manöver findet statt. Was im weitestgehenden Sinne auch der Fall war, denn beim Modellflugplatz war Tag der offenen Tür. „Bis auf die Zeit während Corona machen wir das alle zwei Jahre“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Mecking. Und daran will man wieder anknüpfen – auch wenn sich hier in der Zwischenzeit manches verändert hat. Wie bei allen Vereinen fehle der Nachwuchs. Aber immer wieder kommen auch Kinder dazu – und bleiben. Wie Carlos und sein kleiner Bruder Valentino. Seit dem letztjährigen Schnuppertag in den Sommerferien teilen die beiden die Leidenschaft fürs Modellfliegen.

„70 Prozent der Flugzeuge hier fliegen elektrisch“, erklärt Jürgen Mecking. Nur die ganz dicken Brummer haben einen Turbinenantrieb und brauchen Kerosin. Ob das gefährlich ist beim Start? „Passiert ist noch nie etwas“, beschwichtigt Flugleiter Peter Weimer. Trotzdem müsse man stets mit dem Feuerlöscher bereit sein. Man kann ja nie wissen.

Wie man überhaupt an diesem Nachmittag nicht wissen konnte, mit welchen Wetterkapriolen der böige Wind aufzuwarten hatte. „Das Wetter müssen wir nehmen, wie‘s kommt“, lacht Jugendleiter Axel Stöckle. Widriges Wetter bringt der Freiluft-Sport eben so mit sich. Dass manches Flugzeug, mehr noch ihre Bodenpiloten, mit dem Wind ihre liebe Not hatten, setzte umso größeres Fingerspitzengefühl bei der Steuerung voraus. Und doch: Bei aller Kunstfertigkeit an der Fernbedienung kamen manche Böen zu heftig von Ittendorf über den Hügel geweht, sodass auch mal ein Flieger im Maisfeld landete.

Bei manchen Flugmanövern aber hatte das Kameraobjektiv alle Mühe, die Kunstflüge festzuhalten. Etwa als Nico Niewind ganz schön viel Wind machte. Der Mann heißt übrigens wirklich so und ist meisterschaftserprobter Profi im 3D-Helikopter-Kunstflug. Wer aber glaubt, dass sein Fluggerät nur das Geringste mit einem Helikopter zu tun hat – mal abgesehen von den Rotoren – der irrt. Wie ein Hexenbesen saust der Stiel mit Flügeln in atemberaubendem Tempo und tösendem Tamtam mal senkrecht, mal waagrecht übers Feld. Gesteuert wird das Spektakel nur über den Daumen an einem kleinen Joystick. Den Daumen hoch gibt‘s dann auch von den kleinen und großen Zaungästen hinter der Absperrung. Stimmlich untermalt wird das Schauspiel von den „Ahs“ und „Ohs“ und „Uiiiis“ zweier Mädchen namens Jasmin, die an diesem Nachmittag ihre wahre Freude haben. „Wie bei Bibi Blocksberg“, glucksen vergnügt und unisono die doppelten Jasminchen.

Aber nicht nur die Kleinen, auch die Großen staunten nicht schlecht, was die tollkühnen Männer mit ihren fliegenden Kisten so alles darbieten – selbst Kunstflug aus der Mottenkiste. „Das waren die Anfänge vom Modellflug“, lacht Jürgen Mecking beim lustigen Anblick des von drei echten Flugpionieren gebotenen Schauspiels. Ein bisschen Sprit im Tank, zwei Schnüre an einem Griff für Höhen- und Tiefflug – und los ging‘s im Kreis. Bis der Tank leer war. Weniger Technik ist manchmal mehr zum Lachen.