von Heike Gumsheimer

Der Markdorfer Philipp Lorenz ist bester Einzelfahrer beim diesjährigen Stadtradeln. 1347 Kilometer war der 39-Jährige unterwegs, vor allem morgens vor der Arbeit drehte er eine größere Runde. „Ich wohne und arbeite in Markdorf, der reine Arbeitsweg hätte sich nicht gelohnt“, erklärt Lorenz.

Er ist auch sonst ziemlich viel mit dem Fahrrad unterwegs, hat einerseits wegen der Umwelt beim Stadtradeln mitgemacht und in der Hoffnung, dass sich in Markdorf die Situation für Radfahrer verbessert. „In Friedrichshafen hat sich viel bewegt. Wenn wir durch diese Aktion nachweisen können, dass in unserer Stadt auch viel geradelt wird, dann verändern sich hoffentlich auch hier die Bedingungen“, beschreibt Lorenz seine Motivation.

Teams kommen auf 104 160 Kilometer

Aus Politik, Verbänden und Firmen beteiligten sich 20 Teams. „Viele Arbeitgeber nutzen das Stadtradeln und nehmen es in ihr Gesundheitsmanagement auf“, berichtet Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Insgesamt kamen die 49 Markdorfer Teams auf 104 160 Kilometer und vermieden rund 16 Tonnen CO 2 . Im Bodenseekreis belegten sie im Städte-Ranking nach Friedrichshafen den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Für das Team des Mehrgenerationenhauses radelten 23 Personen zwischen 18 und 900 Kilometer. „Dabei sein ist alles, war unser Motto“, erklärt Renate Hold vom Leitungsteam. Die Aktion Stadtradeln motiviere sehr zum Radeln und würde darüber hinaus einfach viel Spaß machen. Hold versucht, soviel wie möglich im Alltag mit dem Rad zu erledigen. Veränderungen wünscht auch sie sich: „An der Kreuzung beim Wirtshof werde ich regelmäßig übersehen, da und an anderen Stellen könnte die Wegesicherheit optimiert werden.“

Viele Schulklassen haben mitgemacht

Lucie Fieber freut sich, dass so viele junge Leute durch die Teilnahme aktiviert werden konnten. „Wir brauchen den Nachwuchs, deshalb finde ich es toll, dass viele Schulklassen mitgemacht haben.“ Allein die Klassen des Gymnasiums im Bildungszentrum sind zusammen rund 20 000 Kilometer gefahren. Die 5e belegte den ersten Platz in der Kategorie „Beste Schulklasse“.

„Ich wollte die Kinder zum Radeln motivieren, weil es gesund ist und der Umwelt nützt“, sagt Klassenlehrerin Kathi Otto. Sie selbst sei täglich von Friedrichshafen nach Markdorf geradelt. Fünftklässler Tom Lohr berichtet: „Ich bin manchmal einfach losgefahren und habe geschaut, wo ich rauskomme. Das war super.“