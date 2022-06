Nach dem Sieg kommt das Sammeln. Diese Erfahrung macht nun das Team „Bodenseeadler“ der Roboter-AG am BZM-Gymnasium, das sich bei der deutschen RoboCup Junior Meisterschaft in Kassel den Titel geholt hat.

Dennis Schorpp, Lukas Rank, Lukas Wiedermann und Maximilian Looser hatten mit ihrem selbst gebauten Leichtbau-Roboter alle Gegner aus dem Feld geschlagen und wurden Deutscher Meister.

Mit dem Triumph haben sie sich für die Teilnahme an der kommenden Fußballroboter-Weltmeisterschaft in Thailand qualifiziert. Dafür müssen sie Spenden sammeln. „Wir suchen Sponsoren, die uns unterstützen“, erklärt der 18-jähirge Dennis Schorpp. Denn die Reisekosten nach Bangkok können die fünf Gymnasiasten nicht mal eben mit dem Taschengeld bestreiten.

Bodensee So schön war das Markdorf Open Air – alle Bilder, alle Videos Das könnte Sie auch interessieren

Erste Gespräche haben die fünf Jugendlichen bereits mit Industrieunternehmen aus der Region geführt. Weiter vorgehen wollen sie nun im Schneeballsystem. „Jeder spricht jemanden an“, erläutert Dennis Schorpp, „ob er jemanden kennt, der jemanden kennt ...“ Aber die jungen Techniktüftler wären wohl kaum so weit gekommen, würden sie nur auf Glück und Zufall setzen. Sie agieren durchaus auch ganz systematisch. „Wir können uns auch auf eine Excel-Tabelle stützen“, erklärt Maximilian Looser. Eine Liste, auf der die Sponsoren aufgeführt sind, die bereits die früheren Meisterschaftsteilnehmer aus der Roboter-AG unterstützt haben.

Aufs Siegertreppchen haben es nicht nur die „Bodenseeadler“ geschafft. Erfolgreich waren noch zwei weitere Teams aus der Roboter-AG und zwar in der Normalgewichtsklasse der elektronischen Ballspieler. Die „Bodenseefüchse“ erreichten einen dritten und die „Bodenseenashörner“ einen ersten Platz in ihrer Gruppierung. Die „Bodenseenashörner“ haben sich damit die Europameisterschaft in Portugal qualifiziert. Auch für sie gilt wohl, was Dennis Schorpp zur Teilnahme an Meisterschaften sagt: „Da gibt es eine gute Gelegenheit zum Austausch.“