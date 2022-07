Wer die Roboter-AG des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum besucht, der begegnet emsig werkelnden Schülern. Sie schrauben, sie löten, doch vor allem tüfteln sie. „Es gibt einfach immer etwas, das man noch verbessern kann“, erklärt Maximilian Looser. Der 18-Jährige gehört neben Dennis Schorpp und Lukas Wiedermann zu den Fußball-Roboter-Konstrukteuren der „Bodensee-Adler“. Das Team ist vor wenigen Monaten in seiner Klasse Deutscher Meister im Roboter-Fußball geworden und hat sich damit für die Fußball-Roboter-Weltmeisterschaft in Bangkok qualifiziert.

Abi, Pandemie und der neue Roboter

Ein Saisonstart mit Härten hat im Frühjahr ein anderes Team erlebt: die „Bodensee-Nashörner“. Den Schülern wurde ein kompletter Wechsel der Hardware abverlangt. Wegen neuer Spielregeln auf dem Fußballroboter-Feld mussten sie auf einen anderen Roboter-Typ umsteigen, sich einen komplett neuen automatischen Fußballer bauen. Ganz nebenbei gewissermaßen, denn das Team – Lena Eickhoff, Julia Schmidbauer und Yannick Spitzig – steckte da noch mitten in der Abiturprüfungsphase. „Abi, Pandemie und der neue Roboter, das war dann doch ein bisschen viel“, erklärt Lena Eickhoff. Den fünften Platz haben die „Bodensee-Nashörner“ am Ende aber doch noch geschafft.

Höher hinaus möchten die „Bodensee-Adler“. Auch sie haben gerade ihre Reifeprüfung abgelegt. Mit dem Titelgewinn bei der deutschen RoboCup Junior Meisterschaft in Kassel haben sie sich für die Weltmeisterschaft in Thailand qualifiziert. Sie fliegen am 17. Juli nach Bangkok, wo ihre beiden Soccer-Lightweight-Roboter auflaufen. Alles Wissen, aller Fleiß, selbst der Meistertitel hätten jedoch nicht ausgereicht, wenn da nicht die Sponsoren wären, deren Unterstützung die Flugtickets sicherten.

Markdorf Kreis spendet Roboter-AG 7500 Euro Das könnte Sie auch interessieren

„Die Roboter nehmen wir natürlich immer mit, wenn wir unsere Sponsoren besuchen“, erklärt Dennis Schorpp. Die Begegnung mit dem künstlichen Fußballstar gehöre einfach dazu. Sind doch die meisten Gesprächspartner recht technikaffin. Kaum weniger begeistert scheinen sie von den jungen Konstrukteuren zu sein. Mitunter wird dann das Werben um Sponsorenunterstützung zum ersten Schritt zur Personalrekrutierung. Jedenfalls auf lange Sicht. Eines nämlich ist klar: Zunächst streben die jungen Fußball-Roboter-Konstrukteure an die Uni. Sie wollen etwas Technisches studieren, in jedem Falle eine Naturwissenschaft.