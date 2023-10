Dorothee Schulz-Nowitzki kocht gern. Doch anders als am Herd mag sie so gar nicht am Bügelbrett stehen. Ihre Bügel-Unlust hat sie schon vor Jahren zu „Talente Allgäu-Bodensee“ gebracht. So nennt sich aus den beiden Tauschringen „Tauschen am See“ und „Lindau Wangen“ zusammengeschlossene Tauschplattform, die sich regelmäßig im Markdorfer Mehrgenerationenhaus trifft.

Hier können Menschen „das anbieten, was sie gut können – oder gerne tun“, um dafür eine andere Dienstleistung oder ein Produkt zu bekommen, erklärt Dorothee Schulz-Nowitzki. Eine Stunde Aufräumen im Tausch gegen eine Stunde Putzen, Bügeln oder Rasenmähen – und umgekehrt. Das Tauschen ist aber keineswegs beschränkt auf solche Dienste. Getauscht werden können auch Dinge, Waren, Produkte.

Die allerbeste Rcycling-Methode

Roland Hangg, der bereits zum dritten Mal zu einem Tauschring-Treffen in Markdorf eingeladen hat, treibt das Thema Nachhaltigkeit an. „Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit“, erklärt Hangg. Er engagiert sich für den Naturschutz. Er achtet auf Müllvermeidung. Und Recycling ist für ihn ein guter Weg, um Ressourcen zu schonen. „Eine noch bessere Art des Recyclings ist es, Dinge zu tauschen.“ Was jemand nicht mehr braucht, wandert in die Hände einer, eines anderen. Auf diese Weise kommt gut Erhaltenes nicht auf den Müll. Das spart viel Energie. Weil nicht erst neu produziert werden muss, was auf Tauschplattformen angeboten wird.

Tauschringe Tauschringe gehen zumeist auf lokale oder regionale Initiativen zurück. Sie bieten einen Rahmen zum Tausch von Waren oder Dienstleistungen. Wobei ganz bewusst alternative Zahlungsmittel zum Einsatz kommen. Auf Gewinn wird verzichtet. Dienstleistungen werden nach Zeiteinsatz bezahlt – zum Beispiel zehn Talente für eine Stunde Arbeit. Den Wert von Waren handeln die Mitglieder untereinander aus. Die nächsten Treffen von „Talente Allgäu-Bodensee“ im Mehrgenerationenhaus sind am 7. Dezember, 18. Januar und 14. März. Interessierte sind willkommen. https://talente-allgaeu-bodensee.jimdofree.com

Markdorf Sanierung der Jakob-Gretser-Grundschule geht Schritt für Schritt voran Das könnte Sie auch interessieren

Von der Kaffeemühle bis zur Fußpflege

Dazu gehören zum Beispiel der Modeschmuck, eine Kaffeemühle oder blaue Spannbettlaken, die Dorothee Schulz-Nowitzki in der aktuellen Ausgabe der Marktzeitung von „Talente Allgäu Bodensee“ zeigt. Zur Angebotspalette gehören aber auch Beratungen – etwa fürs Benutzen von Computern, Unterricht fürs Gitarre-Spielen oder medizinische Dienstleistungen wie etwa eine Fußpflege.

Die Marktzeitung erscheint auf der Internetseite der „Talente Allgäu-Bodensee“, erklärt Dorothee Schulz-Nowitzki. „Jeder kann sich die Angebote dort anschauen“. Nutzen können sie aber nur die Mitglieder des Tauschrings. „Man muss nur die Grundsätze anerkennen und die Beitrittsunterlagen unterschreiben“, erklärt Schulz-Nowitzki. Politische Neutralität, gehören ebenso zu den Prinzipien wie gesellschaftliche Solidarität, Umweltbewusstsein, aber auch der Verzicht auf Gewinnorientierung.

Der Tauschring „Talente Allgäu Bodensee“ trifft sich regelmäßig im Markdorfer Mehrgenerationenhaus (MGH). | Bild: Jörg Büsche

Angebot passt gut ins Mehrgenerationenhaus

Gezahlt wird mit Talenten, erläutert Roland Haugg. Talente dienen als Währungseinheiten. Und zehn Talente entsprechen etwa dem Wert von einer Stunde investierter Arbeit. So ganz genau muss diese Rechnung jedoch nicht immer aufgehen. „Ich habe einen Flaschenverschluss mitgebracht“, erklärt Roland Hangg.

Der Markdorfer zeigt eine Bierflasche, die mit einer aufwendigen Konstruktion aus Holz und Kordel verschlossen ist. Öffnen lässt sich dieser Flaschentresor erst nach langem Tüfteln und Knobeln. Er hat den Tüftel-Verschluss geschenkt bekommen und war davon so begeistert, dass er es nachkonstruiert habe – mit beträchtlichem Arbeitsaufwand. Was er nun an Talenten verlangt, liegt weit darunter.

„Das Angebot passt wunderbar zu uns hier im Mehrgenerationenhaus“, freut sich Renate Hold vom MGH-Leitungsteam über das Treffen von „Talente Allgäu-Bodensee“. Dient das Treffen doch vor allem der Begegnung und dem Erfahrungs- und Gedankenaustausch.