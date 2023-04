Der Countdown läuft, Ende April wird getanzt und gefeiert: Die Gastronomen stehen in den Startlöchern und freuen sich auf die Markdorfer Musiknacht am Samstag, 29. April, wenn in der Stadt wieder eine große Party gefeiert wird. Acht Bands werden Markdorf zu einem Mekka der Live-Musik machen. Der SÜDKURIER verlost fünf Mal je zwei Eintrittsbändel für den Abend.

Die Lokalitäten bei der diesjährigen Musiknacht. | Bild: Schönlein, Ute

Vorverkauf Der Vorverkauf der Eintrittsbändchen läuft. Sie sind bei allen teilnehmenden Lokalen, Markdorf Marketing in der Hauptstraße 14 und in der Tourist-Information in der Marktstraße 1 erhältlich. Es gibt einen Eintrittspreis für alle Locations. Getanzt und gefeiert wird in der Gaststätte „Turmstube“, Mojo Bar, Gelateria „Zoldana“, Restauration „Lichtblick“, Ambasadorka, Gasthof „Krone“, „Ludwig“ im Proma, Eisdiele „Gentile“ und im Lemon Beat Club. Der Vorverkauf geht noch bis Freitag, 28. April. Die Tickets kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Verlosung Der SÜDKURIER verlost fünf Mal je zwei Eintrittskarten für die Musiknacht. Wer zwei Karten gewinnen möchte, wählt die SÜDKURIER-Hotline 0179 37050026 (50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) und hinterlässt seinen Namen, die Adresse und die telefonische Erreichbarkeit und nennt als Stichwort „Musiknacht“. Die Hotline ist freigeschaltet ab Sonntag, 16. April, 7 Uhr, bis Freitag, 21. August um 10 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, die Karten müssen in der Lokalredaktion Markdorf, Hauptstraße 4, abgeholt werden.

Das sind die teilnehmenden Lokale

Gaststätte „Turmstube“: Two Rocks ist eine Zwei-Mann-Band mit sehr viel Spaß an handgemachtem Sound. Die Band aus Friedrichshafen covert Rock, Blues und Country-Stücke. Dazu gehören Lieder von bekannten Künstlern und Bands wie CCR, Rolling Stones, Gotthard, Kid Rock oder ZZ-Top, aber auch von weniger bekannten Musikern.

Two Rocks heizt in der Turmstube“ ein. | Bild: Jörg Büsche

Mojo Bar: Atze und Kurt aus Vorarlberg spielen Rockklassiker, die jeder kennt – manchmal auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Gitarre, Flöten, Ziehharmonika und sogar Dudelsack.

Atze und Kurt reißen in der „Mojo Bar“ ihre Zuhörer mit. | Bild: Jörg Büsche

Gelateria „Zoldana„: Hinter dem Namen „Herkommer-Live“ verbirgt sich der Musiker Andreas Herkommer aus Aulendorf. Andreas Herkommer ist seit 2011 als Solokünstler mit der Gitarre in Oberschwaben unterwegs. Seine Musik umfasst die Bereiche Folk, Pop, Rock, Country und Oldies.

Andreas Herkommer spielt in der Gelateria „Zoldana“. | Bild: Jörg Büsche

Restauration „Lichtblick“: Popp Deluxe sind fünf professionelle Musiker mit langjähriger Erfahrung, die rund um Sängerin Michi Popp eine mitreißende und energiegeladene Musik-Show bieten. Sie spielen ein breit gefächertes Set aus fünf Jahrzehnten Pop, Soul, Disco, Rock und Funk.

Popp Deluxe sind fünf professionelle Musiker mit langjähriger Erfahrung, die rund um Sängerin Michi Popp eine mitreißende und energiegeladene Musik-Show bieten. Sie spielen ein breit gefächertes Set aus fünf Jahrzehnten Pop, Soul, Disco, Rock und Funk. Ambasadorka: Der Mix aus Southern/Country/Blues/Rock und teils klassischem Country steht für handgemachte Musik mit prägnantem Satzgesang. Grooving Hearts sind vier Gitarreros aus dem wilden Süden, die es nach ein paar Jahren Abstinenz von der Musikbühne noch einmal wissen wollen.

Grooving Hearts spielt im „Ambasadorka“. | Bild: Gottfried Brauchle

Gasthaus „Krone“: Aus den Musikern von Allover und A Beatles Night entstand die Band All not over. Sie spielen handgemachte Livemusik und nehmen das Publikum mit auf eine Reise in die 1960er-Jahre. All not over präsentiert die Hits und den Zeitgeist der 60er Jahre und entführt seine Zuhörer zu den Soundtracks der Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, Elvis Presley, CCR, Joe Cocker und Bee-Gees.

Aus den Musikern von Allover und A Beatles Night entstand die Band All not over. Sie spielen handgemachte Livemusik und nehmen das Publikum mit auf eine Reise in die 1960er-Jahre. All not over präsentiert die Hits und den Zeitgeist der 60er Jahre und entführt seine Zuhörer zu den Soundtracks der Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, Elvis Presley, CCR, Joe Cocker und Bee-Gees. „Ludwig“ im Proma: Die Band Dicke Fische besteht aus drei Musikern, die bekannte, neue und auch eigene Songs auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Die musikalische und gesangliche Qualität hat Spitzenniveau, jeder ist für sich ein Könner auf seinem Instrument. Anjel Ferry und Boris Manderfeld mit akustischen Gitarren und Matthias Lehr mit einer Holzkiste, das Cajon – mehr braucht es nicht.

Die Band Dicke Fische besteht aus drei Musikern, die bekannte, neue und auch eigene Songs auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Die musikalische und gesangliche Qualität hat Spitzenniveau, jeder ist für sich ein Könner auf seinem Instrument. Anjel Ferry und Boris Manderfeld mit akustischen Gitarren und Matthias Lehr mit einer Holzkiste, das Cajon – mehr braucht es nicht. Eisdiele „Gentile“: Enrico Maggio ist ein vielseitiger Entertainer mit einem großen Repertoire. Er singt in verschiedenen Sprachen und lässt sich vom Publikum inspirieren, er lässt entweder tanzen oder macht Stimmung – und manchmal verführt er auch zum Träumen.

Katapultiert die Eisdiele „Gentile“ nach Italien: Enrico. | Bild: Jörg Büsche