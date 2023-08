Belebung der Innenstadt, Sanierung des Rathauses, Investorensuche fürs Bischofschloss, Bauprojekte, Vereinsleben, Klimaneutralität, Parkraumbewirtschaftung, Radverkehr und Südumfahrung. In und um Markdorf gibt es viele Themen, über die der SÜDKURIER täglich berichtet. Regelmäßig erreichen die SÜDKURIER-Redaktion Leserbriefe und Anrufe von Lesern, die ein bestimmtes Thema bewegt. Dabei sind die Anliegen vielfältig, genauso wie die unterschiedlichen Meinungen.

Austausch in der Sommerredaktion

Ihre Meinung interessiert uns. Und wir sind interessiert an Ihren Themen: Was sollte unbedingt mal in der Zeitung stehen, welche Freude oder welchen Ärger wollten Sie schon länger mal loswerden? Worüber möchten Sie gerne mit uns reden?

Wenn Sie ein bestimmtes Thema bewegt und beschäftigt, das der SÜDKURIER einmal aufgreifen soll, dann nutzen Sie die Möglichkeit, bei der Sommerredaktion mit dem Markdorfer SÜDKURIER-Team ins Gespräch zu kommen. Und zwar am Donnerstag, 17. August, von 10 bis 12 Uhr vor der SÜDKURIER-Geschäftsstelle in der Hauptstraße. Es wird ein Pavillon aufgebaut, es gibt Getränke und Brezeln.

Erzählen Sie uns, was Sie bewegt!

Das Team um Helmar Grupp, Leiter der Lokalredaktion Markdorf, freut sich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Gerne berichten die Journalisten von ihrem Arbeitsalltag und erklären, welchen Weg eine Nachricht durchläuft, bis sie in der Zeitung gedruckt oder online gestellt wird.

„Wir freuen uns auf viele Besucher und auf gute Gespräche“, sagt Redakteurin Stefanie Nosswitz, der es wichtig ist, im Austausch mit den Lesern zu sein. Vielleicht haben Sie persönlich auch eine spannende Geschichte zu erzählen, die Sie mit der Redaktion und den SÜDKURIER-Lesern teilen wollen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Sie können einfach vorbeikommen. Jeder ist willkommen! Wir freuen uns auf Sie!