Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße 7782 im zweiten Abschnitt zwischen Ittendorf und Immenstaad-Kippenhausen kommen voran. „Die Strecke zwischen Hundweiler und Ittendorf ist größtenteils fertiggestellt, hier finden bis Mitte nächster Woche noch Restarbeiten statt“, gibt Robert Schwarz Auskunft. Er ist Sprecher des Landratsamtes.

Sieht schon so gut wie fertig aus. Noch ist die Strecke der K 7782 zwischen Ittendorf und Kippenhausen gesperrt. Freigabe soll am 3. Juni sein. | Bild: Ganter, Toni

Unwägbarkeiten erschwerten das Projekt, berichtet Schwarz. „Im Bereich von Hundweiler hatten wir größere Probleme mit dem Untergrund und das zuletzt sehr durchwachsene Wetter hat uns auch nicht in die Karten gespielt. Wir werden aber auch in Hundweiler voraussichtlich bis Mitte nächster Woche die Asphaltarbeiten fertigstellen.“ Dort wollte man ursprünglich schon eine Woche früher fertig sein.

Dennoch eine gute Nachricht: Voraussichtlich kann laut Schwarz die Strecke zu Fronleichnam, 3. Juni, wieder freigegeben werden. „Restarbeiten in den Randbereichen werden wir dann in der darauffolgenden Woche unter Verkehr mit Fahrbahneinengung in Hundweiler durchführen“, blickt der Sprecher des Landratsamtes voraus.

In mehreren Bereichen sind Randsteine und Kanalschächte gesetzt, außerdem Bankette durch Beton befestigt. Ein paar Restarbeiten sind auf der K 7782 zwischen Ittendorf und Hundweiler noch zu erledigen. Im Hintergrund die Kirche St. Martin und das Ittendorfer Schloss. | Bild: Ganter, Toni

Die Baukosten für diesen Bauabschnitt betragen nach Schwarz‘ Angaben rund 600 000 Euro, eine Förderung erhalte die Kreisverwaltung nicht. Die Fahrbahn der K 7782 wurde erneuert und die Straßenentwässerung neu hergestellt. Entlang der Straßenränder wurde Bankettbeton zur Befestigung eingebaut. „Zusätzlich zu unseren Arbeiten wurden von der Telekom, Netze BW und der Stadt Markdorf Kabel und Leerrohre für Breitband verlegt, was unsere Bauzeit zusätzlich verlängert hat“, erklärt Schwarz.