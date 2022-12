von Andreas Lang

Der Landgasthof „Linde“ ist Dorfmittelpunkt in Hepbach. Mit einem eigenen Weihnachtsmarkt haben die Geschwister und Gastronomen Julia Boßhart und Carina Steimle einen neue Veranstaltung für das Dorf integriert, die auf Anhieb auf positive Resonanz und viel Lob seitens der Besucher stieß. Alle drei Weihnachtsmarkt-Tage waren bestens besucht.

„Einfach großartig, was das Linde-Team hier auf die Beine gestellt hat“, lobte Martina Burkart, die mit ihren Freunden zu Fuß von Markdorf nach Hepbach auf den Weihnachtsmarkt gelaufen war. „Es ist eine schöne und stimmungsvolle Veranstaltung, hier passt einfach alles“, so Arnold Holstein. „Ich finde es genial, wie das Linde-Team die Vereine und den Hepbacher Kindergarten für diesen Markt mit einbezogen haben“, sagte Jürgen Waibel aus Leimbach. Diese und noch viele mehr positive Rückmeldungen gab es von Hepbacher Bürgern genauso wie von den Besuchern aus dem regionalen Umfeld.

Die Besucher kamen von Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Oberteuringen, Ravensburg, Friedrichshafen. „Wir sind froh, dass wir die Linde haben, das ist unser Mittelpunkt, hier begegnen sich die Leute und es ist immer was los“, freute sich der Hepbacher Stefan Keller.

Der Mini-Weihnachtsmarkt lebte vom Duft der Mandeln, frischgebackenen Waffeln und Zuckerwatte. Besucher fanden Geschenke an einem der vielen Buden. Die Chöre Ton in Ton, der Bodensee Medley Chor, ein Instrumenten-Ensemble organisiert vom Kirchenchor Bergheim-Hepbach und eine Abordnung des Musikverein Riedheim sorgten für eine weihnachtliche Musik. Selbst am Schnee fehlte es nicht, der pünktlich zum Beginn des Marktes vom Himmel rieselte. Die Besucher genossen die Stimmung mit einer Tasse Glühwein oder Punsch in der Hand.

Nachdem Julia Boßhart und ihre Schwester Carina Steimle die Gastronomie von ihre Eltern Hannelore und Karl Steimle übernommen hatten, wurde in den vergangene Jahren viel investiert um das Gasthaus glänzen zu lassen. Bei so viel Tatendrang, darf man gespannt sein auf die Zukunft der Dorfweihnacht.