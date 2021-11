Eine Teststation und ein mobiles Impfangebot sucht man in Markdorf derzeit vergeblich. Aber es kommt Bewegung in die Sache. Private Betreiber werden voraussichtlich kommende Woche am Marktplatz und im ehemaligen Autohaus Gschossmann Testzentren für kostenlose Bürgertests eröffnen, das mobile Impfteam ist am 9. Dezember in der Stadthalle vor Ort.

Seit Anfang des Monats gehen auch in Markdorf die Corona-Zahlen deutlich nach oben. So wurden am 1. November 649 Fälle gemeldet, am 10. November 703, am 21. November waren es 818 und zuletzt am 25. November 909. Markdorf kommt somit auf 63 Fälle pro