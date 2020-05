Sie kommen mit nahezu hundertprozentiger Zuverlässigkeit: die Eisheiligen. Mal erfolgt der ihnen zugeschriebene Kälteeinbruch etwas früher, mal ein bisschen später – in diesem Jahr pünktlich an den Gedenktagen. „Die kommenden Nächte könnten schon noch einmal kritisch werden“, sagte Bruno Stotz vom gleichnamigen Hof in Wirrensegel bei Ittendorf beim Treffen vergangene Woche. In diesen Tagen erforderte es einen kleinen Mehraufwand, denn die Erdbeeren müssen nachts abgedeckt werden. Der Boden speichert die Wärme des Tages, und unter einem schützenden Vlies bleibt Restwärme für die Nacht.

Das Netz hält Krähen von den Beeren fern. Zum Schutz vor den Eisheiligen musste Bruno Stotz zusammen mit seinen Helfern ein Vlies über die Pflanzen ausbringen. | Bild: Helga Stützenberger

Beklagen über das Wetter will er sich aber keineswegs. Im Gegenteil. Besonders süß seien die ersten Erdbeeren des Jahres, die seit rund drei Wochen erhältlich sind. „Der April war warm und sonnig, da kommt besonders viel Süße rein“, erklärt Stotz. Die frühreifen Früchtchen tragen den verheißungsvollen Namen „Flair“.

Früh am Morgen wird mit der Erdbeerernte begonnen

Der Name ist Programm: Betritt man frühmorgens die Erdbeerfelder, die sich um Bermatingen erstrecken, ist das Feld in ein atmosphärisches Gemisch aus sich ankündigendem Regen und den letzten Sonnenstrahlen getaucht. Dunst und Feuchte liegen in der Luft, die sonnigen Apriltage sind nur noch eine leise Ahnung. Die Eisheiligen stehen vor der Tür – während in zahlreichen kleinen Wägelchen Menschen sitzen und pflücken.

Frühmorgens bei der Erdbeerernte auf den Feldern vor Bermatingen. Beim Pflücken in den kleinen Wägelchen ist Konzentration gefragt, damit keine reife Beere übersehen und keine Pflanze beschädigt wird. | Bild: Helga Stützenberger

Erntehelfer aus Polen durften trotz Corona-Krise einreisen

„Jeden Morgen beginnen wir so gegen sechs Uhr“, sagt Bruno Stotz. Bis um die Mittagszeit wandere dann Beere um Beere in die Schälchen, welche wiederum unmittelbar und quasi noch feldwarm im Verkauf landen. Besonders froh sei er um seine Erntehelfer, die entgegen aller Befürchtungen nun doch aus Polen einreisen durften.

Natürlich hätte man auch auf die vielen solidarischen Helfer aus der Region zurückgegriffen. „Wir sind aber jetzt wirklich froh, dass wir unsere Leute wieder bei uns haben“, betont Bruno Stotz. Seit vielen Jahren schon kommen dieselben Saisonkräfte auf den Hof, sind versiert in dem, was sie tun. „Und sie sind zu so etwas wie einer Familie geworden“, sagt der Landwirt. Am Abend säße man oft beisammen, wäre da nicht Corona.

Vor der Ernte ging es für die Helfer in Quarantäne

So laute die Maxime in dieser Ausnahmesituation auch für die Erntehelfer: Abstand. Und sind sie erst in Deutschland angekommen, steht zunächst eine zweiwöchige Quarantäne an. „Die Leute wohnen bei uns in Zweier- oder Dreiergruppen zusammen und arbeiten immer im selben Team“, sagt Bruno Stotz zu den Standards und den Vorschriften des Gesundheitsamtes.

Schmälert Corona den Erdbeer-Absatz?

Man merke zwar, dass die Touristen fehlen, aber dafür würden die Menschen, die hier leben, mehr Erdbeeren kaufen, hat Hermann Klotz festgestellt. „Man will sich‘s jetzt zuhause schön machen“, schlussfolgert der Landwirt aus Gangenweiler, der unter anderem einen Erdbeerstand vor dem Proma betreibt.

Am Erdbeerstand von Hermann Klotz vor dem Proma herrscht Hochbetrieb. Unterstützung beim Verkauf bekommt er von vielen motivierten Helfern, wie hier von Franziska und Patrizia Wagner. | Bild: Helga Stützenberger

Ihm selbst fehlten zwar die Einnahmen aus der regionalen Gastronomie, die er ebenfalls beliefere, aber grundsätzlich könne er nicht klagen. „Wenn das Wetter gut ist, ist auch der Verkauf sehr gut“, zieht er Bilanz aus dem sonnigen April und dem Wochenende vor dem Muttertag.

Drei Erdbeer-Rezepte Erdbeer-Milchshake Zutaten: 300 g Erdbeeren, 2 TL Vanillezucker, 100 g Vanilleeis, 250 ml Milch



Zubereitung: Erdbeeren putzen, halbieren, mit Vanillezucker bestreuen und einige Minuten ziehen lassen bis sich etwas Saft bildet. Erdbeeren in einen Mixbecher geben. Vanilleeis hinzufügen und kalte Milch zugießen. Mit einem Pürierstab auf höchster Stufe solange durchmixen, bis der Shake cremig wird. Mit einem dicken Strohhalm servieren. Erdbeerdessert im Glas Zutaten: 500 g Erdbeeren, 70 g Honig, 250 g Magerquark, 250 g Mascarpone, 50 ml Milch, 5 EL Zitronensaft, 100 g Knusperflakes, 1 kleine Vanilleschote



Zubereitung: Erdbeeren waschen, den Kelch entfernen. Ein Drittel der Erdbeeren mit 20 g Honig pürieren. Restliche Erdbeeren vierteln und mit dem Püree mischen. Vanilleschote aufschneiden, auskratzen. Mark mit Mascarpone, Quark, Milch, 50 g Honig und Zitronensaft verrühren. Knusperflakes in Gläser geben und die Quarkmischung darüber verteilen. Dann die Erdbeermasse einfüllen. Etwas Honig darüberträufeln. Erdbeerlimes Zutaten für 2 Flaschen à ca. 700 ml: 500 g Erdbeeren, 100 g Puderzucker, 100 ml Limettensaft, 100 ml Wasser, 250 ml Wodka (40 Vol.-%)



Zubereitung: Erdbeeren waschen, putzen, kleinschneiden und mit dem Puderzucker pürieren. Limettensaft, Wasser und Wodka dazugeben und alles nochmals kurz durchmixen. In Flaschen abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Hermann Klotz verkauft den Limes auch an seinem Erdbeerstand.

Saisonaler Anbau: Erdbeeren werden bis Ende Juni geerntet

Mit der Natur wollen beide Landwirte gehen und legen Wert auf saisonalen Anbau. Keine Folientunnels also und keine Heizung. „Bei uns beginnt die Erdbeersaison eben erst gegen Ende April und ist Ende Juni einfach vorbei“, sagt Hermann Klotz. Dann kämen die Kirschen.

Aber jetzt kommt erst einmal die Zeit seiner „Königin der Erdbeeren„. Als besonders süße und aromatische Sorte beschreibt Hermann Klotz die Sorte „Lambada“. Und sie gilt tatsächlich unter Kennern als die edelste unter den Beeren, die ja eigentlich keine sind, sondern zu den Nüssen zählen. Die vergangenen beiden Jahre seien seine „Lambada“-Beeren leider erschlagen worden. Von nussgroßen Hagelkörnern. Das sei eben höhere Gewalt.

Kleine Erdbeerkunde Eigentlich ist sie gar keine Beere Die Erdbeere (Fragaria) gehört in Wahrheit zu den Sammelnussfrüchten. Denn die vermeintlich rote Frucht ist nur eine Scheinfrucht. Die eigentlichen Früchte der Erdbeere sind die kleinen, grünen Körner an der Oberfläche. Die fünf süßesten Erdbeer-Sorten „Flair“: Die Frühsorte läutet mit ihren hellroten Früchten und einer angenehmen Säure schon Anfang Mai den Beginn der Erdbeersaison ein.



„Lambada“: Diese Sorte gehört zu den junitragenden Erdbeeren und bringt sehr süße Früchte von leuchtend roter Farbe hervor. Die „Lambada“ eignet sich am besten für den frischen Verzehr.



„Senga Sengana“: Der Klassiker für den Hausgarten. Sie zählt zu den Bestsellern unter den Erdbeersorten, denn ihre Früchte sind sehr aromatisch, süß und dunkelrot. Zudem bietet „Senga Sengana“ einen hohen und regelmäßigen Ertrag.



„Mieze Schindler„: Für die einen ist sie nur eine Erdbeere, für die anderen die fruchtigste Praline der Welt. In der Tat gilt „die Mieze„ als Erdbeerpraline und ist, wo sie früher noch in Omas Garten gedieh, nur noch in manchen Hausgärten als echte Liebhabersorte zu finden.



„Korona“: Zwar sind sie ihrem Namen nach sozusagen in aller Munde, trotzdem haben es diese Erdbeeren derzeit schwer. Die altbewährte und sehr ertragreiche Sorte „Korona“ trägt süß-aromtische Früchte.

Und für welchen Preis sind die ersten Erdbeeren des Jahres zu haben?

Gegen die Natur und ihre Launen ist bis jetzt kein Kraut gewachsen. Da sind sich Hermann Klotz und Bruno Stotz einig. Mit der Natur wollen sie arbeiten und setzen ganz auf naturnahen Anbau. „An den Erdbeeren kann dann schon mal etwas Sand sein“, sagt Hermann Klotz. „Viele Menschen wollen das aber nicht und kaufen deswegen lieber im Supermarkt.“ Die Konkurrenz sei groß, aber man spreche sich unter Kollegen schon ein bisschen mit den Preisen ab. Die ersten Erdbeeren des Jahres werden zwischen 3,60 und 3,90 Euro pro Pfund verkauft. Später sinken die Preise.

Saftig-süß und nach Sommer duftend kommen die Beeren in 500-Gramm-Schälchen vom Feld direkt an den Verkaufsstand. | Bild: Helga Stützenberger

„Noch bis um Ostern herum wurden im Discounter spanische Erdbeeren für 99 Cent pro Pfund angeboten“, sagt Hermann Klotz. Dann kamen aufgrund der Pandemie keine dieser oft harten, geschmacklosen Früchte mehr nach. Jetzt gibt es nur noch die saftig-süßen, die nach Sommer und Kindheit und nach Omas Garten duften. Und diese regionalen Beeren unserer Landwirte haben einfach ihren berechtigten Preis.