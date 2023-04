Ein oder auch mehrere zehn Hektar große Solarfelder in Markdorf? Das könnte schon bald der Fall sein. Bei zwei Enthaltungen von Alfons Viellieber (CDU) und Christiane Oßwald (UWG) beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, die Verwaltung mit den Vorbereitungen zur Aufstellung des dafür nötigen Bebauungsplanes zu beauftragen. Vorangegangen war eine intensive Diskussion der Fraktionen, die von vereinzelter kategorischer Ablehnung bis zu überwiegender teils skeptischer, teils auch vehementer Zustimmung reichte. Im Gremium ging es am Dienstagabend neben dieser Grundsatzentscheidung vor allem um die Kriterien für solche Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Markdorfer Gemarkung.

Freiflächen-Photovoltaik Ein zehn Hektar großer Solarpark erzeugt rund zehn Megawatt (MW) Leistung und produziert damit rund 11.000 Megawattstunden (MWh) Strom pro Jahr. Das Land will den weiteren Ausbau von Freiflächen-PV und hat die Nutzung von mindestens 0,2 Prozent der Landesfläche dafür als Ziel bis 2035 ausgegeben. Auf Markdorf bezogen würde dies eine Solarpark-Fläche von 8,2 Hektar erfordern. Klimaverbände weisen darauf hin, dass das nicht ausreiche und fordern 0,4 Prozent der Landesfläche für Freiflächen-PV. Dies entspräche in Markdorf einem Flächenbedarf von 16,4 Hektar.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die Stadt dafür eine Potenzialstudie bei der EnBW beauftragt. Die weist zehn mögliche Flächen für Solarparks aus, die die Verwaltung jedoch noch nicht öffentlich machen möchte. Nachdem der SÜDKURIER im Februar aber bereits ausführlich darüber berichtet hatte, hatten sich danach offenbar schon zahlreiche Landwirte und Grundstücksbesitzer ans Rathaus gewandt und ihr Interesse bekundet. Den Grund benannte FW-Fraktionschef Dietmar Bitzenhofer kurz und bündig: In den Solarparks schlummert „big money“. Mit ihnen lässt sich Geld verdienen, durch Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen und durch den Stromverkauf.

Das Land will den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik vorantreiben. Dieser Solarpark steht bei Döggingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. | Bild: Roger Müller

2035 braucht Markdorf doppelt so viel Strom wie heute

In erster Linie geht es für die Stadt aber um die Frage, ob sich durch Solarparks ihr selbst gestecktes Ziel der Klimaneutralität bis 2035 besser und eher erreichen lässt. Auf diesen Umstand verwies UWG-Fraktionschef Joachim Mutschler. Heute verbrauche Markdorf rund 90.000 Megawattstunden (MWh) Strom pro Jahr. Dieser Wert werde sich nach Experteneinschätzung bis 2035 etwa verdoppeln. Aktuell erzeuge man in Markdorf aber nur 15 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien. Um klimaneutral zu werden, so Mutschler, brauche man also entweder mehr als zehn Anlagen à zehn Hektar oder aber zum Beispiel fünf Solarparks „und ein paar Windräder“.

„Wir müssen alles tun, um schnell in eine Umsetzung zu kommen“, sagt UWG-Fraktionschef Joachim Mutschler. | Bild: Joachim Mutschler

Damit wolle er auf die Dringlichkeit hinweisen, so der UWG-Chef. Man müsse also „alles tun, um schnell in eine Umsetzung zu kommen“ – und dies ohne bürokratische Hürden für Landwirte oder Grundstückseigner. Nötige Kriterien seien für die UWG ein „sinnvoller“ Abstand zu Wohnbebauung, das Vermeiden möglicher Blendwirkungen und die Qualität der Böden. Vom Rathaus wünsche er sich in den kommenden Wochen eine umfassende Information der Öffentlichkeit. Strom aus Solarparks könne außerdem den Markdorfer Betrieben helfen, CO 2 -neutral zu werden. „Bitte verfolgt den Weg weiter, eine Anlage durch die EnBW errichten zu lassen“, appellierte Mutschler an die Verwaltung.

Fraktionen wollen Bürger beteiligen

Bitzenhofer verwies für die Freien Wähler auf deren Muss-Kriterium, dass nur die vom Land dafür vorgesehenen sogenannten benachteiligten Flächen, auf denen keine Lebensmittelproduktion möglich ist, herangezogen werden. Wertvolle Gebiete seien für den Naturschutz zu erhalten, ebenso geeignete Flächen für Wohnbau und Naherholung. Nur städtische Flächen und nur unter Beteiligung der Bürgerschaft seien weitere Kriterien für die FW: „Die Allgemeinheit sollte auch davon profitieren.“ Die FDP, so FDP-Rat Rolf Haas, befürworte grundsätzlich Solarparks. Die Stadt solle dabei auch die Lärmschutzwälle der künftigen Südumfahrung in die Prüfung miteinbeziehen. Keinesfalls dürfe man Anlagen zu hundert Prozent an die EnBW oder andere Betreiber übertragen. Bürger und oder Gewerbe seien zu mindestens 51 Prozent zu beteiligen, EnBW oder Stadtwerke höchstens zu 49 Prozent.

Wenig Begeisterung für die Pläne zeigte CDU-Chefin Kerstin Mock. „Alle Markdorfer Landwirte müssen dazu befragt werden“, sagt sie. | Bild: Jörg Büsche

Keineswegs begeistert zeigte sich hingegen CDU-Chefin Kerstin Mock, als Inhaberin des Stüblehofes selbst Landwirtin. „Keine Eile, lieber mit Bedacht“, mahnte sie. Biotope, Biber und Straßenbau würden ohnehin schon zu viele landwirtschaftlich nutzbare Böden in Markdorf „verschlingen“. Zudem seien gerade die Landwirte häufig nur die Pächter der in Frage kommenden Flächen, das Geld kassiere aber der Eigentümer. Nicht zuletzt würden Solarparks die Preise für landwirtschaftliche Flächen in die Höhe treiben. Für die CDU gelte daher: Keine Freiflächen-PV auf „besten Ackerböden“ und „es müssen alle Landwirte dazu befragt werden, es geht nicht nur um die Sichtweise der EnBW“.

„Ich bin ein großer Freund der Photovoltaik, aber ein riesiger Gegner der Photovoltaik in unserer Region“, sagt CDU-Rat Alfons Viellieber. | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

Schimpfkanonade von CDU-Rat Viellieber

„Wir alle verbrauchen immer mehr Energie“, sagte SPD-Chef Uwe Achilles. Zugleich sei die Klimaneutralität aber ein wichtiges Ziel. Mit der Diskussion sei man daher erst am Anfang, weiterer Expertenrat für die Stadt sei nötig. Er plädiere aber dringend dafür, nicht nur die Landwirte, sondern auch die Grundstückseigner miteinzubeziehen. Kein gutes Haar an den Plänen ließ CDU-Rat Alfons Viellieber: „Ich bin ein großer Freund der Photovoltaik, aber ein riesiger Gegner der Photovoltaik in unserer Region!“ So versündige man sich an der Natur, wetterte er: „Ich sehe nur noch Netze, Erdbeertunnel und jetzt auch noch Solarparks, das kann es nicht sein!“

Nach langer Debatte fasste Bürgermeister Georg Riedmann die Kriterien zusammen: Die Stadt werde prüfen, ob auch Schutzgebiete in Frage kämen, was genau unter der Definition benachteiligte Flächen zu verstehen sei und werde übers Amtsblatt Landwirte und Grundstückseigner zur Beteiligung aufrufen. Eventuell könne man auch einen runden Tisch einrichten. Auf dieser Grundlage soll im Rathaus nun der Entwurf für einen Bebauungsplan erarbeitet werden.