Orchester-Chef Reiner Hobe klang keineswegs unzufrieden mit den Fortschritten seiner Musiker beim Einstudieren der Festkonzert-Stücke für Samstag, 27. November, in der Stadthalle.

Freilich, so erläuterte Hobe, habe er Rücksicht nehmen müssen auf die Schwierigkeiten der zurückliegenden Pandemie-Monate. Beinahe gänzlich ohne größere öffentliche Auftritte und nach drastischen Einschränkungen des Probebetriebs wollte er die Stadtkapelle auf keinen Fall überfordern. Darum habe er sehr eingängige Stücke ohne höhere Schwierigkeitsgrade ausgewählt. Der Dirigent ist sich sicher, „dass sie beim Publikum genauso gut ankommen werden wie bei den Musikern“.

Anklang gefunden hat die Stadtkapelle bei der Jugend, wie Jugendleiterin Sophia Waldenmaier berichtete. Im Mini-Wind-Orchester, in der auf 29 Schüler angewachsene Bläserklasse, dem Gemeinschaftsprojekt mit Musik- und Grundschule, aber auch im stadtkapelleneigenen Blockflöten-Unterricht bleiben die Kinder und Jugendlichen dabei. Großes Lob gab es in diesem Zusammenhang von der Vorsitzenden Brigitte Waldenmaier für das Online-Unterrichts-Angebot der Musikschule während der Lockdowns.

Das Lob der Vorsitzenden gab Gerhard Eberl, Direktor der Musikschule und Schlagwerker in der Stadtkapelle, gerne zurück. Er bedankte sich „für die unkomplizierte Zusammenarbeit“. Solch fruchtbare Kooperation habe indes auch ihren Preis, merkte Kassierer Claudius Schmid an. Neue junge Musiker in der Stadtkapelle brauchen eine eigene Uniform. Und die kostet manchen Euro. Doch die Freude über den Nachwuchs überwiege. „Eine echt coole Sache“ merkte Kassierer Schmid zum Nachwuchsandrang an.

Die Geehrten (von links): Heike Knorr, Andrea Späth, Fabian Beck, Marius Beck, Stefanie Waldenmaier, Viktoria Beck und Hannelore Becker. | Bild: Jörg Büsche

Nachwuchs tritt auf

Zu hören sind die jungen Musiker dann ebenfalls am Konzertwochenende Ende November. Aus Rücksicht auf Corona – um Gedränge im Bühnenbereich zu mindern – werde es kein gemeinsames Konzert von Stadt- und Gemeinschaftsjugendkapelle gegeben. Jungend und Ältere treten getrennt auf – erst am Samstagabend, dann am Sonntagnachmittag. Am 27. musiziert die Stadtkapelle und am 28. November tritt nachmittags die von Martin Schmid geleitete Gemeinschaftsjugendkapelle auf.

Eine „fast normale Hauptversammlung“ hatte Brigitte Waldenmaier eingangs angekündigt. Zur Normalität gehörte, dass gewählt wurde. Die Vorsitzende wurde einstimmig wiedergewählt – und bekam anschließend stehende Ovationen. Gewählt wurde übrigens auch im Förderverein, hier löste Patrick Koch den bisherigen Vorsitzenden Ernst Reifsteck ab. Reifsteck hatte sich nach 13 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.

Nach der Wahl: (von links) Patrick Koch, Ernst Reifsteck, Brigitte Waldenmaier, Reiner Hobe und Claudius Schmid. | Bild: Jörg Büsche