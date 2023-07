Zu wenige unbewirtschaftete Parkplätze in der Innenstadt: Immer wieder hört man diese Klage, von den Einzelhändlern, aber auch von den Bürgern. Der Parkplatz an der Stadthalle ist eine der wenigen Flächen, auf denen man sein Auto noch ohne zeitliche Begrenzung kostenfrei abstellen kann – und immer wieder werden die begehrten Stellplätze von Taxis der Markdorfer Filiale der Taxizentrale Meersburg belegt. Die hat ihr Büro wenige Meter entfernt am Stadtgraben, doch dort hat sie keine eigenen Stellplätze. Aber darf die Firma ihre Taxis auf dem öffentlichen Parkplatz an der Stadthalle überhaupt abstellen?

„An der Stadthalle kann jeder parken, da haben wir keine rechtliche Handhabe“, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess. | Bild: Jörg Büsche

Ganz klar ja, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess. Denn öffentlich heißt, dass dort grundsätzlich jeder sein Auto parken darf, vorausgesetzt, es ist für den Verkehr zugelassen. Ob das Auto nun einer Privatperson gehört oder einer Firma, spiele keine Rolle. „Da kann jeder parken, da haben wir keine rechtliche Handhabe“, sagt Hess, der auch das Dilemma der Taxizentrale kennt. Auf ihrem firmeneigenen Gelände habe sie keine Stellmöglichkeiten, deshalb bliebe ihren Fahrern vermutlich auch keine Wahl, da die Autos ja rasch verfügbar sein müssten und es in der Nähe keine anderen Alternativen gebe. Anders, so Hess, sähe es aus, wenn man den Stadthallen-Parkplatz bewirtschaften würde. Dies sei aber nicht geplant. Grundsätzlich sei er sehr froh, dass es die Taxizentrale in Markdorf gebe, sagt der Amtsleiter, auch weil sie für die Stadt das wichtige Ruftaxi-Angebot „emma“ bediene. Das wiederum komme der Stadt und ihren Bürgern zugute.

Rund zwei Dutzend Parkplätze gibt es an der Stadthalle. Sie sind nicht bewirtschaftet und die Fußgängerzone ist nur wenige Schritte entfernt. | Bild: Jörg Büsche

Auch bei der Taxizentrale weiß man, dass die eigenen Fahrzeuge auf dem öffentlichen Parkplatz keine optimale Lösung sind. „Wir können aber nichts machen, weil wir keine Alternativen haben“, sagt Viktor Schartner vom Büro in Markdorf. Man sei bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Standort in einem der Gewerbegebiete. Aber auch dort gebe es zurzeit keine freien Räume. Die Fahrer wüssten um das Problem: „Viele von ihnen nehmen schon das Auto mit zu sich und stellen es nur zur Not an der Stadthalle ab“, sagt Schartner.