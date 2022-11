Kommt nun endlich Bewegung in den Stadtbus für Markdorf oder ist, um im Bild zu bleiben, bei dem Projekt schon kein Sprit mehr im Tank? Diese Frage stellt sich, nachdem das Thema eigentlich auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche hätte gestanden haben sollen. Auf der Agenda stand es jedoch nicht.

In einem Schreiben an die Presse mahnt die Gruppe Klimaplan Markdorf eine zeitnahe Beschäftigung mit dem Stadtbus an. Man fordere „einen schnellen Start“. Angesichts der Klimakrise und der nötigen Verkehrswende sollte das Vorhaben „rasch und engagiert, möglichst noch in diesem Jahr umgesetzt werden“, heißt es.

Die Initiative Klimaplan Markdorf, hier bei einem Treffen im Frühjahr, fordert die schnelle Einführung des Stadtbusses. Zudem solle das Angebot kostenfrei sein. Anders ließe sich die Verkehrswende vor Ort nicht schaffen, heißt es in einem Schreiben der Gruppe. | Bild: Jörg Büsche

So rasch wird es definitiv nicht gehen. Ganz im Gegenteil: Bei der Stadt visiere man einen Start des Stadtbus-Betriebes Anfang 2024 an, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Das Thema soll nun in der nächsten Sitzung am 29. November im Gemeinderat behandelt werden.

Es gibt noch immer viele Dinge zu klären

Sprit sei jedenfalls im Tank: Die Verwaltung werde den Beschlussvorschlag einbringen, das Projekt weiter zu verfolgen. Zu Beginn 2023 könne man aber noch nicht damit starten, da es noch Dinge zu klären gäbe, sagt Riedmann: Die Einbindung in den Bodo-Tarifverbund, die konkreten Linienpläne, den Fahrpreis sowie weitere Details. Auch wegen der schlechten Haushaltslage 2023 sei eine Umsetzung im kommenden Jahr nicht realistisch.

Bis die ersten Haltestellen in Markdorf für einen regulären Stadtbusbetrieb eingerichtet sein werden, wird es noch eine Weile dauern. Ein Start zu Beginn des Jahres 2024 sei Stand jetzt realistisch, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. | Bild: Jörg Büsche

Klimaplan wiederum fordert, den Stadtbus über den städtischen Haushalt zu finanzieren und die Fahrten preisgünstiger anzubieten, als es das nach wie vor gebührenfreie Parken für den Autofahrer sei. Dann könne der neue Slogan der Stadt „Bei uns fahren Sie kostenlos, mit dem Stadtbus“ lauten. Solche Überlegungen gibt es im Rathaus jedoch nicht. „Wir wollen am Stadtbus festhalten, aber nicht kostenlos“, sagt Riedmann. Auch die aktuelle Millionen-Förderung des Bundes zur Attraktivierung der Innenstadt soll dafür nicht herangezogen, zumal es nur auf eine Laufzeit von vier Jahren ausgelegt sei. Die Umfrageergebnisse jedenfalls hätten den Bedarf erwiesen. „Die positive Resonanz war erstaunlich“, sagt Riedmann. Bei Klimaplan hingegen wünscht man sich bereits zum Start schon eine Erweiterung gegenüber dem Testlauf in die Höhenlagen und weitere Stadtteile. Jede Menge Stoff für Diskussionen bietet der Stadtbus also bereits vor seinem Start.