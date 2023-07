Einmal befüllen dauert nur kurz. Dann ist in den grünen Kunststoffsäcken am Fuße zahlreicher Bäume in der Innenstadt wieder genug Wasser, damit sie keine Blätter abwerfen. Einige Bäume haben indes schon Herbst, obwohl der Kalender noch Juli anzeigt. „Das hängt ganz vom Quartier ab“, erklärt Monika Beder, die Leiterin der Stadtgärtnerei, während ihre Mitarbeiterin Heike Breitinger schon zum nächsten Wassersack geht, um dort aus dem Schlauch frisches Wasser hineinlaufen zu lassen. Es kommt aus dem 1000-Liter-Tank, der auf dem orangefarbenen Pritschenwagen montiert ist, mit dem Breitinger alle noch relativ frisch gepflanzten Bäume abfährt. Sie stehen an Markdorfs Straßen, aber auch in Sport- und Parkanlagen und auf dem Friedhofsgelände.

Akuthilfe aus dem Schlauch: Mit 60 Litern befüllt Heike Breitinger die Wassersäcke an den jungen Bäumen. | Bild: Jörg Büsche

Rettung ist die Regel, nicht die Ausnahme

„In der Regel können wir sie retten“, sagt Stadtgärtnerin Beder über ihre hölzernen Patienten. Von den fallenden Blättern lassen sich ihre Mitarbeiter nicht täuschen. Solange die Nagelprobe, der kleine Ritz in die Rinde, unter der Borke noch Grünes zeigt, wird unverdrossen weitergegossen. Solange bestehe noch Hoffnung, zeigt Beder auf eines der verdorrt wirkenden Baumexemplare am Rande der Eisenbahnstraße. Braune Blätter signalisieren akuten Trockenstress. „Wenn es den Bäumen zu heiß wird, befreien sie sich von ihrem Laub.“ So verdunstet nicht unnötig Wasser. Und dann reichen oft schon geringe Mengen Niederschlag aus, um die dürren Zweige wiederzubeleben. „So wie hier“, zeigt die Stadtgärtnerin auf ein paar kleine sprießende Triebe.

Doch sprießt es hier auch schon wieder grün – dank intensiver Pflege und Bewässerung. | Bild: Jörg Büsche

Das Elend der zu kleinen Quartiere

Mitunter komme die Hilfe aber doch zu spät. „Das passiert vor allem bei zu kleinen Quartieren.“ So nennen die Gartenbauer die Baumscheiben. Den Bereich um den Stamm, der manchmal offen liegt, manchmal abgedeckt ist mit einem Metallgitter, der Wurzelbrücke. Ist er zu klein bemessen, fehlt es den Wurzeln an Nahrung. „Ältere Bäume haben das Problem nicht“ erklärt Monika Beder. Unter ihren oft mächtigen Kronen haben sich die Wurzeln längst weit in den Boden verzweigt, sodass sie hinreichend Wasser finden.

Diese Bäume in der Kreuzgasse litten im Juni extrem unter Trockenstress. | Bild: Jörg Büsche

Inzwischen fast schon wieder vollständig erholt – der angeschlagene Baum in der Kreuzgasse in diesen Tagen, nach einer Rettungskur. | Bild: Jörg Büsche

Einheimische Baumarten in Not Die Ulme ist ohnehin schon weitgehend verschwunden, ein Opfer auch des Klimawandels. Herbeigeführt hat die „Ulmenwelke“ ein vor Jahren aus Asien eingeschleppter Pilz. In Gefahr sind auch Linde und Ahorn – insbesondere in den Innenstädten. Der Grund: Immer größere Sommerhitze, und ausbleibende Regenfälle setzen ihnen zu. Sie geraten unter Trockenstress, können sich nicht mehr gegen Schädlinge wehren. Deshalb suchen die Gartenämter nach Alternativen. Sie pflanzen resistentere Baumarten wie zum Beispiel Platanen, Esskastanien, Gingo. Markdorfs Stadtgärtnerin setzt auch auf den Blauglockenbaum und macht damit gute Erfahrungen. Die Frage, ob es heimische Arten sind, stellt sich für sie nicht. Besser fremde Bäume als sterbende einheimische.

Die Planer sollten an die Wurzeln denken

„Leider kalkulieren die Planer manchmal viel zu knapp“, erläutert die Stadtgärtnerin ihr Problem. Auf den Bauplänen machten sich die grün eingetragenen Flecken immer sehr gut. Werden die Bäume dann aber zu sehr eingezwängt zwischen Gehweg und Straße, mangelt es ihnen an hinreichend großen Quartieren und sie bekommen schnell zu wenig Wasser.

Wenig Platz für ihre Wurzeln haben die Bäume, die an der Eisenbahnstraße wachsen. Die in den vergangenen Jahren neu verlegte und ausgebaute Straße reicht nun bis auf wenige Zentimeter an die Bäume heran. | Bild: Jörg Büsche

„Bäume gießen!“ sagt Monika Beder, „darüber hätte man früher gelacht.“ Allenfalls nach dem Einpflanzen habe es einen kräftigen Guss gegeben. Quasi als Starthilfe. Danach seien die Bäume selbst zurecht gekommen und wuchsen aus eigener Kraft. Heute sehe es gänzlich anders aus. Die Stadtgärtner müssen ihre frisch angepflanzten Schützlinge noch eine recht lange Weile begleiten. Wieder und wieder die grünen Säcke befüllen. Zweimal in der Woche – und das bei drei- bis vierhundert Jungbäumen. Was wiederum Arbeitskraft bindet und die Mitarbeiter von anderen Aufgaben abhält, etwa von der reinen Pflege. „Dafür müssen die Bürger schon Verständnis haben“, sagt Beder: Wenn es am Straßenrand etwas struppiger aussieht als gewohnt.

Der Süden lässt grüßen: Kein Problem mit heißen Temperaturen haben die Palmen neben St. Nikolaus. | Bild: Jörg Büsche

Bürger dürfen mithelfen

„Um die Bäume mit den grünen Säcken kümmern wir uns“, betont sie. Denn es sei wie beim Trinken. Reichlich sei angeraten, aber auf keinen Fall zu viel. Anders sehe es mit den Bäumen aus, an deren Stämmen kein Wassersack steht. „Da dürfen die Anwohner an heißen Tagen ruhig mal ein, zwei Kannen Wasser hinleeren“ , wünscht sie sich, „aber bitte erst am Abend!“