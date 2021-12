Das Dach des Feuerwehrhauses soll eine zusätzliche Fotovoltaikanlage bekommen. Solarpaneele sind darüber hinaus auf vielen weiteren Gebäuden geplant, die sich in städtischem Besitz befinden – etwa auf dem Ittendorfer Kindergarten St. Martin oder der Mehrzweckhalle im Ortsteil Riedheim. Die Investitionen sollen Schritt für Schritt erfolgen. Das hat der Markdorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Begonnen wird mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Feuerwehrhaus, dem Kindergarten St. Elisabeth und dem Pumpwerk Riedwiesen.

Die Anlagen der Markdorfer Wasserversorgung wurden ebenfalls untersucht, ob sie sie sich für die Ausstattung mit Solarpaneelen eignen. | Bild: Jörg Büsche

Gefolgt ist der Gemeinderat damit einem Antrag der Freien Wähler. Deren Fraktion hatte im November 2020 angeregt, doch zu untersuchen, ob sich das Dach des Feuerwehrgebäudes zur Installation einer Fotovoltaikanlage eignet. Die gegebenenfalls dort zu erzeugende Energie solle dann von der Stadt genutzt werden, so der Vorschlag der Freien Wähler. Im Dezember 2020 wurde dieser Antrag dann ergänzt. Die Umweltgruppe beantragte im Gemeinderat, dass sämtliche in städtischem Besitz befindlichen Gebäude – Sporthallen, Schulgebäude, Kindergärten – hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für Fotovoltaikanlagen untersucht werden sollten.

Beim Rathaus ist es sicher, dass es eine Fotovoltaik-Anlage bekommt. Bei der Tourist-Information direkt daneben steht das bislang noch nicht fest. | Bild: Jörg Büsche

Die Installationen geschehen schrittweise

Die Ergebnisse der in der Zwischenzeit vorgenommenen Untersuchung liegen unterdessen vor und wurden nun im Gemeinderat präsentiert. Rathaus, Vereinsheim, Kindertagesstätten, Stadtgärtnerei, Aussegnungshalle, Stadtmarketing-Gebäude, Wasserhochbehälter und etliche andere Gebäude mehr waren sowohl in der Kernstadt wie auch in den Teilorten untersucht worden.

Doch aus Sicht des beauftragten Planungsbüros eigneten sich längst nicht alle Dächer sofort für eine Installation von Solarpaneelen. Das Dach des Ittendorfer Bürgerhauses sollte zunächst saniert werden. Gleiches gilt fürs Riedheimer Rathaus beziehungsweise die dortige Feuerwehr, aber auch für den Pestalozzi-Kindergarten. Daniel Moosherr vom Planungsbüro wies ausdrücklich darauf hin, dass bei den Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden zusätzliche Kosten für deren Überwachung anfallen würden. Andernfalls könnten sich unbemerkte Defizit-Entwicklungen einstellen.

Der derzeit in Sanierung befindliche St.-Elisabeth-Kindergarten gehört zu den Gebäuden, die zuerst ausgestattet werden sollen. | Bild: Jörg Büsche

Freie Wähler wollen Wirtschaftlichkeit gewährleistet wissen

Dietmar Bitzenhofer, Fraktionschef der Freien Wähler, stellte klar, dass bei der Installation von Photovoltaikanlagen deren Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen müsse – auch aus ökologischen Erwägungen heraus. „Wo wir Effizienz erreichen, sollten wir investieren.“

Joachim Mutschler, Fraktionschef der Umweltgruppe, warnte davor, nur die Verdienstmöglichkeiten im Blick zu haben. „Eine Chance zur CO2-Einsparung der Wirtschaftlichkeit zu opfern, das geht gar nicht“, befand Mutschler. Darauf wollte Bitzenhofer reagieren. „Wer das Anderthalb-Grad-Ziel erreichen will, der muss sich auf effiziente Dächer konzentrieren“, argumentierte er. FDP-Stadtrat Rolf Haas regte an, dass untersucht werden solle, ob jenseits der Auf- oder Indach-Anlagen nicht auch das Aufstellen von Solar-Modulen auf Freiflächen gefördert würde.

Damit die Aussegnungshalle ebenfalls mit einer PV-Anlage versehen werden kann, müssten zuerst noch Bäume weichen. | Bild: Jörg Büsche

Die Untersuchung Insgesamt sind 15 städtische Gebäude untersucht worden. Und bei neun von ihnen würde sich die Installation einer Photovoltaikanlage auch wirtschaftlich und nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten lohnen. Für den Bau der Anlagen auf kommunalen Gebäuden will die Verwaltung jährlich bis zu 100 000 Euro in den städtischen Haushalt einstellen. Zwischen 50 000 und 100 000 Euro sind – ebenfalls jährlich – für den Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung veranschlagt.

Ob historische Gebäude wie der Waldseer Hof mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden, hängt von der Zustimmung der Denkmalschutzbehörden ab. | Bild: Jörg Büsche

Was sagt der Denkmalschutz?

Man habe aber auch noch weitere Gebäude im Blick, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Dazu zählen das Alte Kloster, die Alte Kaplanei, das Alte Schulhaus, der Waldseer Hof oder die Tourist-Information. „Bei diesen Objekten müssen wir uns aber noch mit dem Landesamt für Denkmalpflege abstimmen“, so Riedmann.

Auch die Alte Kaplanei käme für eine Fotovoltaikanlage in Betracht, sofern das Landesdenkmalamt damit einverstanden ist. | Bild: Jörg Büsche

Denn in der Vergangenheit hatten sich die Denkmalschützer bei historischen Gebäuden oder Ensembles gegen die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern gesperrt. Indessen, so gab sich Riedmann zuversichtlich, sei man dort von diesen ästhetisch-atmosphärischen Bedenken etwas abgerückt und zeige sich aufgeschlossener für die Argumente der Ökologie.