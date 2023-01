Wenn Städte ihr Profil stärken und unterstreichen wollen, was sie positiv von anderen Kommunen unterscheidet, dann ist guter Rat teuer. In Markdorf wird man diesen Rat nun durch eine Stadtmarketing-Expertise von einem Reutlinger Institut einholen. Die dafür veranschlagten 208.000 Euro bezuschusst das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) mit 75 Prozent. So beläuft sich der Markdorfer Eigenanteil auf 52.000 Euro.

Das Bischofschloss soll im Fokus stehen

Markdorf soll also eine Marke werden. Und der wesentliche Markenkern soll das Bischofschloss sein. Weithin sichtbar ragt es aus der Kernstadt hervor. Identifikationspunkt für viele Markdorfer ist der stattliche Wohnturm mit seinem charakteristischen Staffelgiebel, nicht zuletzt wegen seiner historischen Bedeutung. Dem geschichtsträchtigen Bauwerk, das seit fünf Jahren leer steht, gilt das besondere Augenmerk des städtischen Lenkungskreises. Dieses Gremium setzt sich zusammen aus Mitarbeitern der Bauverwaltung, des Standortmarketings, der Touristik und des Einzelhandels sowie aus Vertretern der Fraktionen des Gemeinderates.

Mehr Leben in die Innenstadt: Das ist das Ziel der geplanten Maßnahmen, die mit den Zuschüssen aus einem Bundesprogramm finanziert werden. | Bild: Jörg Büsche

Hilfe für die Innenstädte Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren heißt das Programm der Bundesregierung, mit welchem dem Strukturwandel der Innenstädte begegnet werden soll. Nach der Corona-Krise und dem dadurch verstärkten Trend zum Onlinehandel soll den städtischen Zentren wieder zu mehr Attraktivität verholfen werden. Sie als Erlebnisraum, aber auch als Arbeits- und Sozialräume zu stärken, gehört zu den Zielen des Bundesprogramms. Das Geld soll in Projekte fließen, die die Menschen in die Zentren locken. In Markdorf wurde aktuell beschlossen, zunächst zehn neue Verkaufshütten – etwa für den Weihnachtsmarkt – im Wert von rund 123.000 Euro anzuschaffen.

In die Innenstadt soll mehr Leben kommen

Unter dem Leitwort „Gemeinsam stark in der Stadt“ will der Lenkungskreis insbesondere die historische Innenstadt wiederbeleben. Und „als symbolträchtiges Leitprojekt soll die Reaktivierung des stadtbildprägenden Bischofschlosses mittels eines Ausschreibungsverfahrens dienen“. So heißt es in den Beratungsunterlagen, die die Finanzverwaltung dem Gemeinderat vorlegte.

Beschlossen hat der Rat nun auch, dass für den Weihnachtsmarkt neue Verkaufshütten angeschafft werden. Sie werden erstmals im Dezember 2023 aufgestellt werden. | Bild: Jörg Büsche

Die Hoffnung ist nun, dass sich neue Unternehmen oder Dienstleister fürs Bischofschloss interessieren, sich dort ansiedeln und als sogenannter Frequenzbringer wirken – also mehr Besucher, mehr Kunden und Käufer als bisher in die Innenstadt ziehen. Auch diese soll künftig attraktiver gestaltet werden, wofür der Stadt Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zufließen.

208.000 Euro für dreieinhalb Jahre Beratung

Die Ziele sind klar, auf dem Weg dorthin möchte sich der Lenkungskreis jedoch durch Fachleute beraten lassen. In Fragen des Projekt- und Qualitätsmanagements soll ihm das Reutlinger Institut für empirische Strategieberatung zur Seite stehen. Auch dies wurde vom Gemeinderat beschlossen.

Aus Berlin gibt es Geld für die Innenstadtbelebung. Unter anderem soll mit diesen Mitteln auch das Pflaster der Altstadt ausgebessert werden. | Bild: Jörg Büsche

Eine solche Begleitung sei auch bitter nötig, sagte UWG-Rätin Christiane Oßwald. Zumal der mit dem ZIZ-Projekt verbundene Bürokratieaufwand sich durch eine „ungeheure Kompliziertheit“ auszeichne. Und Uwe Achilles, Fraktionsvorsitzender der SPD und ebenfalls Mitglied des Lenkungskreises, verspricht sich von der fachkundigen Begleitung aus Reutlingen „mehr Orientierung, wohin die Reise geht“, wenn Markdorf eine Marke werden soll.

Arnold Holstein von den Freien Wählern wunderte sich indes: „208.000 Euro! Was haben die Leute für Stundensätze?“ Bürgermeister Georg Riedmann wiegelte ab. Vor dem Hintergrund der auf dreieinhalb Jahre angelegten Begleitung durch die Berater sprach er von einem „durchaus realistischen Angebot“.