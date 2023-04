Statt im Halbstundentakt kommt das Anrufsammeltaxi Emma seit Februar nur noch im Stundentakt – sofern dieser Beförderungsdienst der Meersburger Taxizentrale zuvor telefonisch bestellt worden ist. Aber auch das hat sich verändert: Denn für den Anruf beim Taxiunternehmen braucht‘s inzwischen 60 Minuten Vorlauf. Davor genügten Anrufe bis 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit. Wie Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess im Gemeinderat erläuterte, begründet das Unternehmen die Veränderungen mit betrieblichen Zwängen. Um den bisherigen enger getakteten Fahrplan einhalten zu können, fehle es an Personal. Die verlängerten Voranmeldezeiten hält Hess für „nachvollziehbar“. Zumal auch andere Anbieter im Kreis gleichfalls mit einer einstündigen Anmeldefrist arbeiten.

Hier am Bahnhof beginnt die letzte Meile – für die das Anruftaxi Emma gedacht ist. Denn das bedarfsgesteuerte Verkehrsangebot holt die Fahrgäste am Bahnhof ab und bringt sie auf Wunsch und gegen Aufpreis sogar bis nach Hause. | Bild: Jörg Büsche

Taxiunternehmen fordert mehr Geld von der Stadt

Weit weniger gut nachvollziehen kann der für die bedarfsgesteuerten Verkehre zuständige Ordnungsamtsleiter hingegen, „dass die Taxizentrale nun eine Verdopplung des Betriebskostenzuschusses von uns fordert“. Im vergangenen Jahr schoss die Stadt Emma 52.546 Euro zu. Wobei, wie Hess ausdrücklich anmerkte, der Kreis 50 Prozent dieses Abmangels übernimmt. Schließlich ist Emma mit dem Bodensee-Oberschwaben- Verkehrsverbund Bodo verknüpft.

Die Emma-Linie 696 Als Emma-Linie 696 soll das frühere Markdorfer Anrufsammeltaxi die Markdorfer Kernstadt mit den Ortsteilen verbinden. Darüber hinaus bietet sie den Anschluss ans Verkehrsangebot im Bodo-Verbundsystem. Daher auch der Name. Emma steht für „Einfach mobil mit Anschluss“. Emma-Linien gibt es auch andernorts, in Überlingen wie in Pfullendorf, im Deggenhausertal wie in Salem. Und die Fahrscheine beziehungsweise Zeitkarten des Bodo-Verkehrsverbunds werden im Emma-System zuschlagsfrei akzeptiert.

Die Kunden müssen nicht mehr zahlen

Auf die von der Meersburger Taxizentrale geforderte Verdoppelung der Betriebskostenentschädigung durch die Stadt wollte sich die Verwaltung allerdings nicht einlassen. Sie erklärte sich jedoch bereit, Mehrkosten von 25 Prozent in Kauf zu nehmen. „Wir rechnen mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss von rund 69.000 Euro“, informierte Hess im Rat. Und auch hiervon werde der Kreis dann die Hälfte übernehmen. Den Räten riet Hess, dem ausgehandelten Angebot zuzustimmen. Der Wechsel zu einem Friedrichshafener Taxiunternehmen würde noch teurer kommen, heißt es in der Beratungsunterlage. Für die Fahrgäste bleibt es bei 2,40 Euro. Ein zusätzlicher Euro fällt dann an, wenn sich Fahrgäste bis zu einer bestimmten Adresse fahren lassen, anstatt zu einer der Emma-Haltestellen. Diesen Aufpreis will die die Stadt aber nicht bezuschussen. Denn: Emma ist prinzipiell ein ÖPNV- und kein Taxiangebot. Und auch der ÖPNV fahre ja nicht bis vor die eigene Haustüre, erläuterte Hess.

Auch hier beim Mehrgenerationenhaus und der Seniorenwohnanlage in der Spitalstraße gibt es eine Emma-Haltestelle. | Bild: Jörg Büsche

Vertrag gilt nur bis Ende 2023

Wie Hess erklärte, gilt der neu zu schließende Vertrag mit der Taxizentrale auch nur bis Ende 2023. Was CDU-Fraktionschefin Kerstin Mock auf die Frage brachte: „Was kommt danach?“ Die „berühmte letzte Meile“, so Mock, stelle den ÖPNV stets vor große Herausforderungen. Ob mit weiteren Kostensteigerungen oder neuerlichen Zuschussforderungen seitens des Taxiunternehmens zu rechnen ist, bleibt offen. Hess sagte, dass das Streben des Taxiunternehmens, sich nicht durch längerfristige Verträge zu binden, anzeige, wie unwägbar sich offenbar die Situation aus betriebswirtschaftlicher Sicht entwickele.

Längst nicht alle Ortsteile von Markdorf sind komplett an die 700er Buslinie angebunden. | Bild: Jörg Büsche

Für Emma aber mit Blick auf die Kosten

Bernhard Grafmüller (Umweltgruppe) hielt die Taktverlängerung aus Ittendorfer Sicht für verschmerzbar, sei Ittendorf doch durch den 700er-Bus gut an die Kernstadt angeschlossen. „Aber wie sieht es in den Ortsteilen aus, in denen diese Linie nicht verkehrt?“ gab Grafmüller zu bedenken. Bedenken hegt auch Joachim Mutschler. Der Fraktionsvorsitzende der Umweltgruppe rechnete vor, wie hoch die Zuschüsse der Stadt schon jetzt für jede Emmafahrt sind – und dass sie sich künftig noch weiter erhöhen könnten. Bürgermeister Georg Riedmann kündigte an, die weiteren Entwicklungen sehr genau „im Auge zu behalten“, gerade im Hinblick aufs kommende 49-Euro-Ticket. Rolf Haas (FDP) lobte Emma als „wichtiges Element für die letzte Meile“.