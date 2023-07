Markdorf – „Die Rolle der Moore im Klimawandel“ war das eine Thema des Vortragsabends, zu dem der BUND Markdorf gemeinsam mit der Gruppe Klimaplan Markdorf eingeladen hat. Das andere lautete: „Wie fängt Moorschutz im Garten an?“ Beide Themen haben so viele Zuhörer interessiert, dass im großen Saal des Zunfthauses Obertor kaum freie Plätze waren.

Was Franz Beer vom BUND-Vorstand sehr freute. Zumal das Fortbestehen der Moore im Kampf gegen den Klimawandel von außerordentlicher Wichtigkeit sei, wie der studierte Biologe erklärte. Von größter Wichtigkeit sei überdies, dass eine breite Öffentlichkeit um die Rolle der Moore weiß, damit diese in vielfacher Hinsicht wertvollen Lebensräume nicht immer weiter zerstört werden. Ob im Publikum jene überwogen, die sich für den Moorschutz, fürs Funktionieren des Ökosystems Moor interessierten oder doch die Gartenfreunde, blieb offen. In der Fragerunde im Anschluss an den Vortrag von Moorspezialist Stephan Glatzel, Professor für Geoökologie an der Universität Wien, hielten sich die Fragen zu beiden Themenbereichen die Waage. Es ging sowohl um Alternativen zum moorzerstörenden Torfabbau wie auch um die Wiedervernässung von Moorgebieten etwa auf Markdorfer Gemarkung.

Enormes Potenzial zur CO 2 -Bindung

Stephan Glatzel staunte. “Total super, was hier in Markdorf gemacht wird.“ So viel bürgerschaftliches Engagement, so gute Erfolge seien selten, erklärte der Moor-Spezialist aus Wien. Er rechnete vor, was dieser „starke zivilgesellschaftliche Einsatz“ bewirkt. „Ein Hektar wiedervernässte Fläche speichert im Jahr rund 20 Tonnen CO 2 – das macht auf den 30 Hektar in Markdorf Jahr für Jahr 600 Tonnen.“ Das sei ganz gewiss keine kleine Menge. Sie entspreche dem, was bei rund drei Millionen Kilometern Autofahrt an klimaschädlichen Gasen anfalle.

Wie es denn ums Methan bestellt sei, erkundigte sich ein Zuhörer. Denn Methangas werde schließlich frei, sobald Flächen längere Zeit unter Wasser stehen. Professor Glatzel rechnete gleich weiter. „Einmal in die Atmosphäre gelangt, dauert es rund zwölf Jahre, bis sich das Methan wieder abgebaut hat.“ Doch beim Kohlendioxid dauere dieser Prozess zehnmal länger. „Und die Mücken?“, sorgte sich ein anderer Herr aus dem Publikum. Seine Befürchtung: Wiedervernässte Niedermoorgebiete, sumpfähnliche Areale im Süden Markdorfs machen die Markdorfer Gemarkung zu einer Malaria-Zone. Franz Beer entwarnte. „Schnaken sind viel zu schlau, um ihre Eier in stehenden Gewässern abzulegen.“ Anders als in Pfützen oder den Blumentopfuntersetzern auf dem heimischen Balkon würden sie dort rasch zur Beute von Libellen.“

„Was kann die Stadt noch Weiteres zum Moorschutz beitragen?“, erkundigte sich Joachim Mutschler, der für die Umweltgruppe im Gemeinderat sitzt. Die Antwort kam von Franz Beer. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern aus der hiesigen Ortsgruppe des BUND engagiert er sich inzwischen seit vier Jahrzehnten für die Renaturierung degenerierter Niedermoorböden im Senken-Saum vor der Stadt.

Franz Beer nannte das Hepacher-Leimbacher Ried, in dem heute etliche Hektar wiedervernässt sind. Beer nannte das Gebiet Eisweiher. Und Beer nannte auch das Areal Briel/Alter Weiher bei Ittendorf, in dem die Stadt sich auf einer renaturierten 23-Hektar-Fläche wertvolle Ökopunkte zum Ausgleich von Baugebieten anspart. Hinzu komme noch der Bereich Felbenweiher, eine weitere Senke im Nordwesten von Ittendorf. „Sehr viel mehr Areale sehe ich nicht mehr“, erklärte Beer. Vielleicht noch in Richtung Wangen; denkbar wäre auch eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bermatingen.