Bei einer Enthaltung von UWG-Stadträtin Susanne Deiters Wälischmiller hat der Gemeinderat am Dienstagabend den Jahresabschluss 2017 für den Spitalfonds Markdorf beschlossen. Doch der Beschluss sieht einmütiger und problemloser aus, als es die hitzige Debatte zuvor an den Tag gebracht hatte: Quer durch die Fraktionen gab es Kritik daran, dass der Abschluss für das nun schon drei Jahre zurückliegende Wirtschaftsjahr erst jetzt vorgelegt werden konnte und die Abschlüsse 2018 und 2019 nach wie vor noch in Arbeit sind. Die UWG-Rätinnen Christiane Oßwald und Lisa Gretscher mahnten vehement ein zügiges Vorgehen an. Bürgermeister Georg Riedmann und Kämmerer Michael Lissner wiederum nahmen den neuen Spitalfonds-Chef Ralf Scharbach, der erst seit Sommer 2020 im Amt ist, aus der Schusslinie und betonten, dass für die Folgen der Misswirtschaft aus den Jahren 2016/17 nicht er, sondern seine Vorgängerin verantwortlich zu machen sei.

Riedmann ist oberster Aufseher des Pflegeheims

Heftige Vorwürfe äußerte auch Stadtrat Arnold Holstein für die Fraktion der Freien Wähler – allerdings an die Adresse von Bürgermeister Georg Riedmann. Der Spitalfonds als Träger des städtischen Seniorenheims und des Betreuten Wohnens ist eine Stiftung im Besitz der Stadt, Riedmann ist Stiftungsratsvorsitzender und als solcher quasi der oberste Aufsichtsrat.

FW-Stadtrat Arnold Holstein: „Es ist nur viel Geschick und Tricksereien zu verdanken, dass wir mit einem Minus von 300 000 Euro rausgekommen sind.“ | Bild: SK

In dieser Funktion habe der Bürgermeister seine Aufsichtspflichten verletzt, da er 2017 und danach die halbjährigen Berichte der damaligen Spitalfonds-Geschäftsführerin nicht aktiv von sich aus eingefordert habe, nachdem sie ausgeblieben waren, kritisierte Holstein Riedmann. Auch Holstein betonte, dass Scharbach als Adressat der in der Ratsdebatte geäußerten Kritik die falsche Zielperson sei. Vielmehr müsste sich Riedmann kritische Fragen zu seiner Aufsichtspflicht stellen lassen, so Holstein.

Holstein spricht von „Saustall“

Es sei nur „viel Geschick und Tricksereien“ zu verdanken, dass man heute bei einem Minus von 300 000 Euro für 2017 mit einem blauen Auge davongekommen sei, sagte Holstein. „Sie müssen als Stiftungsratsvorsitzender stets auf dem Laufenden gehalten werden, aber es ist auch Ihre Pflicht, Herr Riedmann, diese Berichte einzufordern, wenn sie nicht kommen“, wandte sich Holstein an den Bürgermeister.

Markdorf Spitalfonds Markdorf: Ralf Scharbach ist neuer Geschäftsführer Das könnte Sie auch interessieren

„Sie haben den Saustall nun mit ausgemistet“, richtete sich der FW-Rat anschließend an Scharbach. Das sei löblich. Für die nun aber entstandenen zusätzlichen Kosten wegen der extern zu begleitenden und zu prüfenden Abschlüsse der vergangenen Jahre sei aber Riedmann mitverantwortlich, so Holstein.

Buchungen heute teils nicht mehr nachvollziehbar

Zuvor hatte Lissner bereits darauf hingewiesen, dass verschiedene Buchungen des Rechnungsjahres 2017 fehlerhaft vorgenommen wurden und teils heute auch nicht mehr komplett aufzuklären seien.

Bürgermeister Georg Riedmann: „Ich werde künftig meine Informationsbedürfnisse kraftvoll einfordern.“ | Bild: Markdorf Marketing

„Sie können sich sicher sein, dass ich in Zukunft meine Informationsbedürfnisse kraftvoll einfordern werde“, entgegnete Riedmann dem FW-Rat. Inhaltlich weitergehend äußerte sich der Bürgermeister zu Holsteins Vorwürfen nicht.