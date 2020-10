Stephan Seidel, der Vorsitzende des Ortsvereins, wurde in seinem Amt bestätigt. Ebenso Ulrich Maasmeier, sein Stellvertreter. Ein neues Gesicht bekommt der Vorstand mit Uwe Achilles. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat übernimmt das Amt des Kassierers von Joachim Hulin. Er wollte sich nach 20 Jahren Vorstandsarbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Nun regelt Achilles künftig die Finanzen der Markdorfer SPD. Diese Verantwortung hat er schon einmal übernommen, als einer der Vorgänger Hulins.

Und insofern wartet eine gewisse Mehrarbeit auf Uwe Achilles, als zu den bisherigen Mitgliedern jetzt auch noch die Genossen aus dem Deggenhausertal hinzukommen. Deren Ortsverein hat sich dem Markdorfer eingegliedert. Den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Stephan Seidel freut diese „Bereicherung für uns“. Die sei wichtig, weil im nächsten Jahr drei Wahlen anstünden. Abgestimmt wird über den Landtag, den Bundestag und über den Bürgermeister in Markdorf.

125 Jahre SPD-Mitgliedschaft. Joachim Hulin und Charlotte Zeller-Kraus wurden für 50 und Wolfgang Zimmermann für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt (von links). Bild: Jörg Büsche | Bild: Jörg Büsche

Mit sozialdemokratischen Kernthemen in die Öffentlichkeit gehen

Mit Blick auf die anstehenden Urnengänge rief Seidel die SPD-Mitglieder auf, „laut zu werden“. Es gelte, mit sozialdemokratischen Kernthemen in die Öffentlichkeit zu gehen. Gerade die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zeigten aktuell, „dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander klafft“. Die Wohnungsnot werde immer dringlicher. Es mangele an bezahlbarem Wohnraum, erklärte Seidel. „Das sind auch Themen, die wir hier vor Ort ansprechen müssen.“ Seidel kündigte an, dass die SPD stärker als bisher auf die Verwaltung zugehen werde, „damit die sich mehr um Abhilfe kümmert“.

Relative Ruhe in der Kommunalpolitik

Die mit der Pandemie eingetretene relative Ruhe in der Kommunalpolitik wolle die Markdorfer SPD nun beenden. „Wir müssen raus gehen, mit den Leuten reden, hören, wo der Schuh drückt“, erklärte Seidel. Aus seiner Sicht sei das Klima von großem Gewicht, ebenso die Frage, ob Autos in der Stadt bleiben dürfen. Seidel kündigte einen ortsvereinsinternen Digitalisierungsschub an. Insbesondere im Bereich der sozialen Medien wolle man aktiv sein, um die Jugend zu erreichen. Ein Anliegen, das bei den Markdorfer Genossen zwar wohlwollende Zustimmung fand. Ein neuer Medienreferent wollte sich indes ebensowenig finden wie ein neuer Schriftführer. Beide Ämter werden also weiterhin von Stephan Seidel und Ulrich Maasmeier mit übernommen.