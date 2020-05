In der Sozialstation Bodensee in Markdorf läuft derzeit einiges anders als sonst. Der Schutz gegen das Coronavirus bestimmt den Alltag. In der Tagesbetreuung Sonnenblume, die zum Schutz der Gäste seit Mitte März geschlossen ist, haben die Mitarbeiterinnen eine Renovierungsaktion gestartet. Das schreibt die Sozialstation in einer Pressemitteilung.

Normalerweise 20 Gäste täglich in der Betreuung

Normalerweise kommen pro Tag bis zu 20 Frauen und Männer in die Sonnenblume, um gemeinsam den Tag zu verbringen, miteinander zu essen, zu spielen oder zu basteln. Qualifizierte und geschulte Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Gäste, die in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind. Um die älteren Menschen nicht zu gefährden, hat die Sozialstation das Angebot vor zwei Monaten eingestellt.

Aus dem Frühjahrsputz entstand die Idee zur Renovierung

Weil die Räume ungenutzt waren, begannen die Mitarbeiterinnen zunächst mit einem umfangreichen Frühjahrsputz. „Wir haben alles gewaschen, was es zu waschen gab“, sagt Mitarbeiterin Christine Katona-Moser. Pflegedienstleitung Marlene Scheu erzählt: „Als ohnehin alles ausgeräumt war, entstand die Idee, den Fußboden abschleifen und neu versiegeln zu lassen.“

Markdorf Corona-Krise: Die Sozialstation Bodensee ergreift Maßnahmen Das könnte Sie auch interessieren

Denkmalschutzbehörde bei Farbwahl mit eingebunden

Dann war offensichtlich, dass auch die Wände dringend eine Auffrischung brauchen. Weil kurzfristig kein Maler zu beschaffen war, machten sich Christine Katona-Moser, Susanne Halder, Simone Preti, Olaf Menke und Adolf Krammer selbst ans Werk. Bei der Auswahl der Farbe wurde die Denkmalschutzbehörde einbezogen, denn das alte Spital steht unter Denkmalschutz. Statt in Zitronengelb leuchten die Räume jetzt passend zum Namen in Sonnenblumengelb. Im Zuge der Renovierung wurden auch die antiken Schränke mit Möbelpolitur aufgefrischt. „Jetzt fehlen nur noch die Gäste“, sagt Christine Katona-Moser.

Angebot für „Betreuung daheim“, bis Tagesbetreuung wieder startet

Bis es soweit ist, kann noch einige Zeit ins Land gehen. Bis dahin bietet die Sozialstation die „Betreuung daheim“ an, unter Einhaltung der vorgegebenen Schutz- und Hygienerichtlinien. Marlene Scheu berichtet: „Dieses Angebot wird von vielen Gästen sehr gern angenommen, damit sie eine Abwechslung im Alltag haben oder die Angehörigen eine Auszeit für Erledigungen bekommen.“

Informationen über die Tagesbetreuung und weitere Angebote gibt es telefonisch unter 0 75 44/9 55 90 oder per E-Mail an info@sozialstation-markdorf.de. Informationen im Internet: http://www.sozialstation-bodensee.de