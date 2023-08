Uwe Achilles, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat, muss nicht lange überlegen. Auf die Frage, was im anstehenden Wahlkampf, aber auch in der darauf folgenden Sitzungsperiode, zum Kernthema werden wird, antwortet er: „Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass es in unserer Stadt wieder mehr bezahlbare Wohnungen gibt.“

Ein erster Schritt sei mit der Gründung des Eigenbetriebs Wohnbau getan. Im neuen Baugebiet „Klosteröschle“ im Süden von Bergheim könnte demnächst weniger hochpreisiger Wohnraum entstehen, hofft er. „Wir müssen auch etwas unternehmen, damit in Zukunft weniger Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden.“

Das Baugebiet Klosteröschle im Süden von Bergheim. | Bild: Jörg Büsche

Kleinere Wohneinheiten für Alleinstehende nutzen

Bei allem Verständnis für die Bedürfnisse einer Tourismusregion, sieht Uwe Achilles hier einigen Diskussionsbedarf. Denn insbesondere die kleineren Wohneinheiten in der Stadt, „die eigentlich ideal wären für alleinstehende Personen“, sollten dem Wohnungsmarkt auch weiterhin zur Verfügung stehen – und nicht mehr und mehr entzogen werden.

Im Technischen Ausschuss sei er immer öfter mit dahingehenden Anträgen befasst. Sein großes Aber: „Es kann doch kaum angehen, dass Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen oder andere Menschen, die sich wichtige Dienste für die Allgemeinheit leisten, hier keine Wohnung finden“, erklärt Achilles.

Zu den Personen Uwe Achilles, 61 Jahre, wurde in Nagold geboren. Er machte eine Ausbildung zum Goldschmied, erwarb den Meisterbrief und fügte dann noch eine Verwaltungsausbildung an. Heute arbeitet Achilles als freigestellter Personalrat im Landratsamt. In seiner Freizeit liest er gerne. Seine Frau Cornelia Achilles, 60 Jahre, wurde bei den Kommunalwahlen 2019 in die SPD-Ratsfraktion gewählt. Sie ist Altenpflegerin und arbeitet seit vielen Jahren in der Sozialstation Bodensee. In ihrer Freizeit interessiert sich für Kunst und Musik. Das Ehepaar lebt seit 1980 in Markdorf.

Ohne Rücksicht geht‘s nicht

Vor dem Hintergrund der derzeit eher schwierigen wirtschaftlichen Lage – bedingt durch Krieg, Inflation, drastisch angestiegenen Baukosten und Energiepreisen – fehle ihm jedes Verständnis fürs Argument: „Jeder möge selbst zusehen, wie er zurecht kommt.“ Dass Markdorf inzwischen eine eigene Wohnbaugesellschaft hat, begrüßen sowohl Uwe als auch seine Frau Cornelia Achilles. Sie hat hier auch die Senioren im Blick, die mit einer kleiner Rente leben müssen.

Endlich mehr Mobilität für Senioren

Als Altenpflegerin hört sie Tag für Tag, was sich die älteren Bürger wünschen. Ein Thema sei immer noch der Stadtbus, der in seiner Probephase für viele eine große Erleichterung gewesen sei. „Dass die Stadtwerke Friedrichshafen ihr Linienangebot für Markdorf ausweiten, ist nur zu begrüßen“, sagt Cornelia Achilles. Sie freut sich auch, dass man unterdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis auf den Höchsten kommt. „Damit ist der Wander- oder Kaffeeausflug dorthin auch für alle Senioren machbar.“ Und für manche Rentner bedeutet das einen großen Zugewinn an Mobilität. Die SPD-Stadträtin plädiert auch für den Erhalt des Anrufsammeltaxi-System ‚Emma‘.

Festhalten am Stadtbus

„Die Linien 11 und 12 werden längst nicht alle Bereiche der Stadt abdecken“, erklärt Uwe Achilles. Er nennt den Friedhof, die Discounter im Gewerbegebiet. Daher gelte es abzuwarten beziehungsweise zu klären, wo die Bedürfnisse liegen. „Und was sich die Stadt finanziell leisten kann“, wirft Cornelia Achilles ein. ‚Das Thema Stadtbus ist für uns auf keinen Fall abgeschlossen‘, betont SPD-Stadtrat Uwe Achilles.

Cornelia und Uwe Achilles machen einen Mobilitätszuwachs durch den diskutierten Stadtbus aus. | Bild: Jörg Büsche

Stadtgesellschaften leben von der Begegnung

Beide, Cornelia wie Uwe Achilles, begrüßen, dass sich die Stadt mehr und mehr auf den demografischen Wandel, auf eine älter werdende Stadtgesellschaft einstellt. Cornelia Achilles verweist auf Markdorfs Senioren- und Demografiebeauftragten. Ihr Mann bringt das Mehrgenerationenhaus (MGH) ins Spiel. „Mit dem MGH haben wir eine Anlaufstelle für Jung und Alt.“ Er schätzt es, dass sich dort viele Menschen ehrenamtlich einbringen, und das im Haus Begegnungen stattfinden.

Das Mehrgenerationenhaus ist aus Sicht der Markdorfer SPD ein wichtiger Begegnungsort. | Bild: Jörg Büsche

Hoffnung liegen auf dem „Innovations-Hub“

Noch mehr Begegnung verspricht er sich von dem „Innovations-Hub“, den Rainer App vom Tübinger Pragma-Institut vorgeschlagen hat. „Richtig konkret ist es noch nicht“, räumt Achilles ein, „doch soll mit dem Innovations-Hub ein Raum geschaffen werden, in dem zum Beispiel Unternehmen neue Produkte präsentieren, in dem Menschen neue Ideen entwickeln, Dinge ausprobiert werden“. Und auch dort – ebenso wie im MGH – werde vermutlich ehrenamtliches Engagement eine große Rolle spielen – so wie in der Tafel, im Kleiderladen oder bei der Impulsmahlzeit in der Mittleren Kaplanei.

Tafelmitarbeiter bei ihrem freiwilligen Einsatz. Cornelia und Uwe Achilles sehen das Ehrenamt als wichtiges Moment einer funktionierenden Stadtgesellschaft. | Bild: Jörg Büsche

Gasthaus „Adler“: Langer Atem wird belohnt

Beim Thema Innenstadtentwicklung freut sich das Ehepaar Achilles über die glückliche Wendung beim Traditionsgasthof „Adler“. Dass sich ein Investor gefunden habe, betrachtet Uwe Achilles als Bestätigung dafür, „dass es sich oftmals lohnt, einen langen Atem zu haben“. Solche Geduld sollte die Stadt auch beim Bischofschloss beweisen. „Dann wird sich sicherlich auch dort etwas Gutes entwickeln lassen“, so Uwe Achilles. Durchaus zuversichtlich zeigen sich auch beide im Hinblick auf die weitere Innenstadtentwicklung.

Uwe Achilles freut sich, dass für das ehemalige Gasthaust „Adler“ und das Doschhaus ein Investor gefunden wurde. | Bild: Jörg Büsche

„Die neuen Sitzgelegenheiten unter der Linde bei der Ochsenlücke wurden ja recht intensiv diskutiert“, sagt Cornelia Achilles, „die Hauptsache ist aber doch wohl, dass sie gut angenommen werden.“ Und das würden sie, so ihre Beobachtung. „Über die Gestaltung unserer Möblierung lässt sich streiten“, ergänzt Uwe Achilles. Wenn die Sitzgelegenheiten genutzt werden und die Leute darauf ins Gespräch kommen, hätten sie ihren Zweck erfüllt.