Bestes schwäbisches Kabarett im Theaterstadel am Gehrenberg. Der Saal rappelvoll, auf der Bühne eine Kulisse, die offensichtlich für weitaus größere Bühnen konzipiert ist. Für die Generalprobe zu seinem neuen Programm „Ein Tritt frei!“ wollte Christoph Sonntag den Feinschliff vor „dem besten Publikum der Welt“ machen, wie er sagte: den Markdorfern. „Ich hab‘ es in der Hand“, flachste Sonntag. „Klatscht ihr an den falschen Stellen, dann bleibt das im Programm.“ Und dieses Programm war so bunt wie die Kulisse: Ein Dschungel, der moderne Ruinen veschlingt. „Stuttgart im Jahr 2052, dem Jahr der Fertigstellung von Stuttgart 21“, erläuterte Sonntag. Der Landtag nur noch Gerippe, der Tagblatt-Turm schon schief. Und so zog er erst mal die Landespolitik messerscharf über die Schneide, von „Kretsche“ über „Sozialkanister“ Manne Lucha bis Boris Palmer, schwenke nach Berlin zu „Olaf Scholz, geborene Merkel, ein Mann wie aus Brei gemeißelt“, und fragte sich bei Putin schließlich: „Wo bleiben Schlaganfall und Herzinfarkt eigentlich, wenn man sie mal braucht?“

So viel politischer Monolog zur Eröffnung darf es als Pflichtteil schon sein. Dann aber schlüpfte Sonntag in diverseste Rollen. Spielte als Johnny-Depp-Pirat sein leicht prolliges Alter Ego als „Freibeuter der Comedy“, interviewte sich als Dr. Friedjof Södfried Schreyvogel, Ministerpräsident von Baden-Brandenburg, der sich in Politikerfloskeln verstrickt. Belegte als schusseliger Prof. Dr. Christoph Friedhelm von Donnersbarsch, dass man das Wort „Corona“ nur nicht aussprechen darf, sonst packen einen spontan die Spätfolgen – in seinem Fall ein genial chaotischer Wortsalat. Und als Bruder Christophorus kam er vom Himmel, um in bester Nockherberg-Manier den Politikern einen Strick zu drehen. Dazwischen griff er auf erfolgreiche Formate seiner fast 40-jährigen Kabarett-Historie zurück, ein „Beschd Oph“ vom „Staatlichen Fundamt für peinliche Verluste“ bis zur SWR3-Serie „AZNZ – Alte Zeiten Neue Zeiten“. Unterm Strich Kabarett der höchsten Liga vor einem begeisterten Publikum. Nach seiner rockigen Luftgitarren-Zugabe versprach Sonntag: „Vielen Dank, das Programm kann wohl so bleiben. Ich komme wieder zur Vorpremiere vom nächsten Programm. Im Jahr 2052.“

Programmvorschau: 17. März Stefan Danziger; 25. März Martin Zingsheim; 31. März „Hiss“; 15. April „Astralcombo“. Internet: http://www.gehrenberg.de/theaterstadel