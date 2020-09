Die heimische Natur live erleben – das lässt sich wunderbar im Eriskircher Ried, dem größten Naturschutzgebiet am deutschen Oberseeufer. Es erstreckt sich vom Stadtrand von Friedrichshafen bis zur Mündung der Schussen bei Langenargen.

Entlang von bunten Feuchtwiesen, der Schussen mit ihren Altwassern, urigen Auenwäldern und der Flachwasserzone – Spaziergänger und Radfahrer bewegen sich hier ganz nah an der Natur und entdecken Tiere und Pflanzen in ihrem Lebensraum. Über zahlreiche Info-Tafeln erfährt man mehr.

Zugegeben, der Bodensee entzieht sich meist den Blicken, breite Schilfgürtel schieben sich zwischen Wege und Wasser. Auf die schöne Aussicht muss man trotzdem nicht verzichten, gibt es doch drei Beobachtungsplattformen am Ufer.

Strandbad lädt zum Sprung in den Bodensee ein

Auch der Sprung ins kühle Nass ist möglich. Mitten im Eriskircher Ried befindet sich das Strandbad mit Seezugang, Schwimmbecken und großer Liegewiese. Kinder genießen neben Sprungturm und Wasserrutsche besonders den Wasserspielplatz und das Piratenschiff am Ufer.

Naturkundliche Führungen und Familienaktionen

Das Naturschutzzentrum Eriskirch im ehemaligen Bahnhofsgebäude bietet naturkundliche Führungen und Familienaktionen an, zum Beispiel jeden Donnerstag um 9 Uhr. Aktuell ist jedoch bei maximal 15 Teilnehmern eine Anmeldung notwendig. In der Dauerausstellung lässt sich die Natur am Bodensee interaktiv entdecken.

In einer stark vergrößerten Unterwasserwelt mit riesigen Fischen, Molchen und gefährlich aussehenden Wasserskorpionen beginnt die Erkundung verschiedener Lebensräume des Eriskircher Rieds. Besucher können an einer Hörstation Stimmen aus dem Ried hören und erfahren, warum am Bodensee über 200000 Wasservögel überwintern. Aktuell zeigt das Naturschutzzentrum die Ausstellung „Wilde Alb – Naturschätze zwischen Felsen, Höhlen und Wasserfällen“.

Spaziergänger und Radfahrer bewegen sich hier ganz nah an der Natur und entdecken Tiere und Pflanzen in ihrem Lebensraum. | Bild: Claudia Wörner

Viele Züge entlang der Bahnlinie Friedrichshafen – Lindau halten direkt am Naturschutzzentrum. Hier gibt es auch Parkmöglichkeiten, außerdem am Strandbad. Der Eintritt ist frei.