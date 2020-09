Tabus bricht man nicht. Sonst wären sie keine Tabus. Gegen Tabus zu verstoßen bedeutet, ein Wagnis einzugehen. „Thomas Meyer ist mit seinem neuen Buch ein großes Risiko eingegangen“, findet Tobias Benkler. Der Lebensmitteltechnologe engagiert er sich ehrenamtlich in der Bibliothek des Markdorfer Bildungszentrums. Als Lektüretipp nennt er den Meyer-Roman: „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“. Undenkbar, dass ein deutscher Schriftsteller so unbefangen von einer jüdischen Weltverschwörung fabulieren könnte – und obendrein die Innensicht von Nazis auf ihre Taten präsentiert. All dass seien unbedingte Tabubrüche, so Benkler.

Die Serie Urlaubszeit ist Lesezeit. Kaum jemand verreist, ohne ein Buch einzupacken. Gleich ob es auf dem E-Reader zu lesen ist oder auf bedrucktem Papier. Oder ob es sich um ein Hörbuch handelt. Doch was soll mit. Damit der Koffer oder der Speicher nicht zu voll wird haben wir Buchhändlern und Bibliotheksmitarbeitern um Empfehlungen gebeten. Die Reihe mit Ferien-Lektüretipps erscheint in loser Folge.

Durch Verfilmung des vorherigen Romans auf Meyer gekommen

Auf Thomas Meyer sei er durch den Film gekommen. „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“, so heißt das vorangegangene Buch des Schweizer Schriftstellers. Tobias Benkler räumt ein, dass enttäuscht sein muss, wer ein Anknüpfen des neuen Romans an die Unbeschwertheit, den skurrilen Humor von „Wolkenbruchs wunderliche Reise“ erwartet hat, an diese unbekümmert frivole Mischung aus Woody Allen und Monty Python.

Angaben zum Buch Thomas Meyer: Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin. Roman. Diogenes Verlag, 288 Seiten.

Aber so sei es nun einmal mit dem Schreiben, erklärt Benkler. Das wechsele die Szenerie; das wechsle auch den Ton. In den Feuilletons hagelte es Schelte für die Wolkenbruch-Fortsetzung. Inhalt, Stil und Sprache aber machten die Lektüre von „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“ unbedingt lohnenswert, meint Benkler.