Kornelia Schaub warnt. Das Buch sei nicht einfach, keine leichte Kost. Weder inhaltlich noch vom Aufbau her. Die Autorin, Verena Boos heißt sie, sei immer wieder gesprungen. Es gebe keine allmähliche Entwicklung, sondern ein Hin und Her zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Deutschland und Spanien. „Blutorangen“, so der Titel des Romans, verknüpfe die Gegenwart mit der dunklen Phase des Faschismus in Deutschland.

Reise ins Franco-Spanien und ins Wiederaufbau-Deutschland

Bibliothekarin Schaub rät: „Am besten in einem Stück durchlesen.“ Mit etwas Zeit sei das gut zu schaffen. Umso besser sogar, da es sich bei „Blutorangen“ um einen ausgesprochen spannenden Roman handle. Er katapultiere gewissermaßen ins Franco-Spanien und Wiederaufbau-Deutschland. Derart dicht treffen erzähltes Erleben und historisches Gerüst zusammen.

Die Serie Urlaubszeit ist Lesezeit. Kaum jemand verreist, ohne ein Buch einzupacken. Gleich ob es auf dem E-Reader zu lesen ist oder auf bedrucktem Papier. Oder ob es sich um ein Hörbuch handelt. Doch was soll mit. Damit der Koffer oder der Speicher nicht zu voll wird haben wir Buchhändlern und Bibliotheksmitarbeitern um Empfehlungen gebeten. Die Reihe mit Ferien-Lektüretipps erscheint in loser Folge.

„Blutorangen“ sei wunderbar geschrieben, sagt Schaub. Das sei Grundvoraussetzung, damit sie es weiterempfiehlt. Doch zum Inhalt: Erzählt werde die Geschichte von Maite, einer spanischen Studentin. Nicht zuletzt um etwas Abstand von ihren dominierenden Eltern zu gewinnen, schreibt sie sich an der Universität in München ein. Sie verliebt sich in Carlos, einen jungen Deutsch-Spanier, dessen Großvater dem Tod in einem deutschen KZ entkommen konnte. Schicht für Schicht taucht Maite in die Verstrickungen der eigenen Familie ein. Und es entsteht das Panorama einer nur wenigen bekannten Phase der deutsch-spanischen Vergangenheit.

Angaben zum Buch Verena Boos: Blutorangen – Roman, Aufbau-Verlag 2015, 411 Seiten