von Andreas Lang

Welch große Wertschätzung die Sommerkonzerte im Schlosshof genießen, beweisen die vielen Zuschauer beim Abschluss mit der Stadtkapelle Markdorf. „Wir hatten dieses Jahr so Glück mit dem Wetter und mussten von 17 Veranstaltungen nur zwei wegen Regen absagen“, so Organisatorin Claudia Arnegger. Alle Konzerte seien gut besucht gewesen.

Bürgermeister Georg Riedmann war erfreut, dass die Konzerte nicht nur bei den Stammgästen äußert beliebt waren, sondern auch viele Feriengäste in den Schlosshof kamen. Die große Resonanz habe bewiesen, dass es richtig gewesen sei, an der Veranstaltung festzuhalten, so Riedmann. Als die Tourismusgemeinschaft angedeutet habe, dies aus Belastungsgründen nicht länger organisatorisch durchführen zu können, habe er gesagt, dann müsse man dies von der städtischen Seite aus bewerkstelligen. Er bedankte sich bei Claudia Arnegger als hauptverantwortliche Organisatorin und Annette Wiggenhauser, die Arnegger unterstütz hatte sowie dem Blasmusikverband für die Terminkoordinierung mit den Blaskapellen.

Die Musiker zeigen beim Abschluss der Sommerkonzert-Reihe ihr ganzes Können. | Bild: Lang, Andreas

Zu den Stammgästen gehört Otto Rössler aus Mittelstenweiler. „Ich komme sehr gerne zu den Sommerkonzerten, die schöne Atmosphäre, die tolle Blasmusikkapellen sowie die netten Leute. Es ist einfach wunderschön“, sagt Rössler.

„Diese Sommerkonzert-Saison war super. Es hat sich auch wirtschaftlich in diesem Jahr gelohnt, das war nicht immer so“, sagt Gastronom Marcus Hagner vom Restaurant Untertor, der die Bewirtung übernommen hatte. „Ich finde es einfach herrlich, diese Musik und das Ambiente im Schlosshof ist einzigartig“, so Dagmar Böhme, die aus Wien kommt und derzeit in der Region Urlaub macht. Sie war bereits zum zweiten Mal bei einem Konzert dabei. Traditionell spielt die Stadtkapelle Markdorf, unter der Leitung von Reiner Hobe, beim Abschlusskonzert. Durch den Abend führte Markus Mock.