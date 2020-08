Der Duft von Vanille und Kirschen liegt in der Luft. Luca Manarin, Inhaber des Eiscafés Zoldana, hebt geübt nach und nach Kirschen unter die Eismasse, aus welcher cremiges Amarenaeis mit der Eismaschine entsteht.

Nach und nach kommen Kirschen zum Amarenaeis hinzu. | Bild: Julia Leiber

Ein paar Minuten später kommt es sofort in die Kühlung. Danach ist Vanilleeis an der Reihe.

Video: Julia Leiber

Auf der Ablagefläche nebenan warten schon die nächsten drei Eimer mit verschiedenen Sorten auf ihn: Malaga-, Mokka und Pistazieneis. Diese hat er bereits am Vortag angerührt.

Die Eismasse für Malaga, Mokka und Pistazie steht schon für die Weiterverarbeitung von Luca Manarin bereit. | Bild: Julia Leiber

Mit dem Malagaeis geht es als erstes weiter in der Herstellung:

Video: Julia Leiber

Eis wird täglich selbst hergestellt

Der Inhaber von der Gelateria Zoldana steht täglich in der Eismanufaktur, die nur wenige Schritte vom Verkaufsraum entfernt ist. Dort stellt er frisches Speiseeis für die Markdorfer und die Touristen her. Davon hat es gerade einige. „Die Leute kommen gerne her“, sagt Patrizia Manarin, die das Eiscafé in der Marktstraße mit ihrem Mann betreibt.

Patrizia Manarin im Verkaufsraum ihres Eiscafés Gelateria Zoldana mit einer Kugel Joghurteis in der Waffel. Bei strahlendem Sonnenschein verweilen viele Besucher draußen vor dem Café. Einige Touristen entdecken die Eisdiele bei der Suche nach einem Eis oder einem Bummel in der Marktstraße. | Bild: Julia Leiber

Um für Abwechslung zu sorgen, bieten sie jeden Tag verschiedene Variationen an. Insgesamt habe sie 24 Geschmacksrichtungen im Sortiment.

Fruchteis ist sehr beliebt

Derzeit besonders beliebt sei Fruchteis: „Alles, was sommerlich frisch und leicht schmeckt. Außerdem viele fruchtige Sorten wie Maracuja, Pfirsich, Ananas, Himbeeren, Mango und Zitrone“, zählt die Inhaberin auf.

Die Qual der Wahl: Die Auswahl ist groß in der Eisdiele Gelateria Zoldana. | Bild: Julia Leiber

Wer es etwas ausgefallener mag, für den sei Joghurt mit Grantapfel empfehlenswert. „Klassiker wie Schokolade, Vanille und Erdbeere werden immer gut nachgefragt, da diese die Kunden schon kennen und wissen, was ihnen schmeckt“, sagt Manarin.

Marika Teddy Johnson ist in Markdorf zu Besuch und bevorzugt klassisches Joghurteis:

„Ich esse viel Joghurteis. Generell vor allem italienisches Eis. Eis aus der Maschine mag ich nicht, nur traditionell selbstgemachtes. Zu viel Zucker ist gesundheitlich auch nicht gut“, sagt Johnson. | Bild: Julia Leiber

Welche Eissorten bei Kindern gut ankommen

Kinder mögen laut Manarin vor allem den Biene Maja-Becher und Spaghettieis-Kreationen, die optisch schön aussehen und mit viel Liebe zum Detail angerichtet werden, erzählt sie.

Carin Fink aus Stuttgart macht mit ihrer Tochter Laura Urlaub in Markdorf. Im Gelateria Zoldana genießt sie einen Eisteller mit viel Früchten und Sahne. Für Laura gibt es einen Kinder-Pinocchio-Becher. | Bild: Julia Leiber

Ortswechsel: Eiscafé Gentile

Das bestätigt auch Sonja Gentile Di Muro, Inhaberin des Eiscafés Gentile in der Hauptstraße. Bei ihren kleinen Kunden sei vor allem das blaue Eis beliebt. „Das schmeckt wie Kaugummi“, sagt sie und lacht.

Die Nachfrage nach Oreo-Eis sei ebenfalls groß. Seit einem Monat hätten sie auch Kinderbueno-Eis im Sortiment. Diese Sorte käme bei den Kindern gut an, aber auch bei den Erwachsenen.

Luca Scalcione serviert im Eiscafé Gentile einen Rocher-Becher und einen Eiskaffee. | Bild: Julia Leiber

Ein Höhepunkt für Kinder sei der Überraschungseier-Becher mit Original-Überraschungseiern. Momentan seien Joghurt- und Fruchteis und Früchtebecher wie bei der Gelateria Zoldana bei den Erwachsenen im Trend.

Eis-Trend des Jahres Die Union der italienischen Speiseeishersteller (Uniteis) kürt die Geschmacksrichtung „Goldene Milch“ als Eis-Trend des Jahres. Dabei handelt es sich um eine Variation des italienischen Milcheises „Fior die latte“, das mit Kurkuma und Ingwer abgeschmeckt und mit dunkler Schokolade dekoriert wird.

Eine andere Variante der goldenen Milch ist laut Uniteis Fruchteis, nämlich Orangen-Sorbet mit Kurkuma und Ingwer. Mit der goldenen Milch sollen vor allem Menschen angesprochen werden, die auf eine gesunde Ernährung mit wenig Zucker achten, aber nicht auf Süßes verzichten möchten.

Ursprünglich kommt die goldene Milch aus der Ayurveda-Medizin. Diese besteht aus Milch, Kurkumapulver, schwarzem Pfeffer, Zimt und Kokosöl.

„Erfrischendes Obst ist bei der Hitze sehr beliebt“, sagt sie. So auch bei Hendry Dipolar, der in Markdorf bummelt:

„Ich mag die Sorte Karibikeis. Das ist im Sommer sehr erfrischend“, sagt er. | Bild: Julia Leiber

Neue Sorte: Das Gentile-Eis

Das neue kreierte Gentile-Eis mit Mandeln und Zimt werde von den Markdorfern und den Urlaubern ebenfalls sehr gut angenommen, sagt Gentile Di Muro.

Bild: Julia Leiber

Klassiker wie Erdbeere- und Himbeereis kommen gut an

Im Ristorante Pizzeria Lamm in der Ravensburger Straße in Markdorf können Gäste ebenfalls Eis in der Waffel und im Becher von Gentile genießen. Restaurantleiterin Iulia Panduru sagt, sie verkaufe viel Fruchteis, vor allem Erdbeere- und Himbeereis.

Iulia Panduru hinter der Eisvitrine im Ristorante Pizzeria Lamm. | Bild: Julia Leiber

Auch Markdorferin Beatrice Strauch lässt sich gerne mal ein Himbeereis schmecken: