Zwei Tage, 21 Stunden und 57 Minuten waren es am Donnerstagmorgen auf dem Wochenmarkt in Markdorf noch bis zur Wahl. So zählt die sogar die Sekunden anzeigende Uhr auf der Internetseite des Kreisverbands der Grünen. Doch hatte Grünen-Kreisrat Helmut Faden an den vergangenen Donnerstagen noch unermüdlich gefochten, Kälte, Wind und Regen getrotzt.

Heute steht er am Gemüsestand des Bauernmarktes beim Hexenturm – und kauft ein. „Die Narzissen sind mir ausgegangen“, erklärt der Grünen-Politiker fröhlich. Er wirkt überaus zufrieden, obwohl er keine floralen Wahlkampf-Präsente verteilen kann. Seine Gespräche mit den Passanten seien fruchtbar gewesen. „Die Leute waren interessiert, haben viele Fragen gestellt, waren aufgeschlossen“, berichtet der pensionierte Schulleiter und fährt dann fort mit seinem Einkauf.

„Die Leute blicken immer mehr auf die Personen“

An diesem Markt-Donnerstag macht Faden keinen Wahlkampf für die Landtagswahl am Sonntag. Dort, wo er Blumen überreicht hat, stehen heute Ulrich Maasmeier und Hans-Joachim Czaika von der SPD. Sie werben für Jasmina Brancazio, die SPD-Kandidatin fürs Parlament in Stuttgart. „Sie will später noch vorbeischauen“, erklärt Maasmeier, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Markdorf.

Bis dahin gehen er und Czaika auf die Menschen zu, die auf den Markt streben oder von dort durchs Untertor kommen. „Die Masken-Affäre bei der CDU ist ein Thema“, erklärt SPD-Mann Czaika. Er ist schon seit 1961 Mitglied der SPD – und hat seither regelmäßig bei den Wahlkämpfen mitgearbeitet. „Die Leute“, so sein Eindruck, „blicken heute immer mehr auf die Personen“.

Ulrich Maasmeier (links) und Hans-Joachim Czaika werben für die SPD. | Bild: Jörg Büsche

Auf der anderen Straßenseite, am Latschebrunnen, steht FDP-Landtagsabgeordneter Klaus Hoher samt etlichen Mitstreitern aus dem Markdorfer Ortsverband. Er hat sich tief in eine Diskussion verstrickt. Eine einzelne Passantin pocht auf mehr Basisdemokratie. Beim schlichten Mehrheitsprinzip würde der politische Wille viel zu vieler nicht hinreichend berücksichtigt, sagt sie. „Wir haben ja keine Mehrheit im Parlament“, verteidigt sich Hoher und steckt gleich wieder fest in der Basisdemokratie-Diskussion mit der Dame.

Bürger zeigen sich meinungsfreudig

Nein, neben Corona käme auch Anderes zur Sprache, versichert Eva Nägler, auch von der FDP. Ihr Parteifreund Benedikt Hartel bringt Beispiele: „Themen aus dem Gemeinderat, der Bahnübergang.“ Hartel strahlt. Seitdem die Liberalen wieder im Markdorfer Rat sitzen, würden die Bürger aufmerksam. Solche wie Wolfgang Beck.

Der Rentner erkundigt sich nach liberaler Wirtschaft. „Letzte Woche stand hier ein Vertreter der AfD“, berichtet Beck, „dem habe ich auch meine Meinung gesagt.“ Das entspricht übrigens dem Eindruck der Wahlkämpfer selbst: Die Bürger zeigen sich meinungsfreudig, insbesondere beim Thema Coronapandemie-Management.