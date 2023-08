Monika Gehweiler, Leiterin des städtischen Bauamtes, ist zuversichtlich, dass die Verwaltung im November in das dann fertig sanierte Rathaus zurückziehen kann. Bis dahin sollen die Bauarbeiten, die im April 2021 begonnen haben, abgeschlossen sein. Was sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren in dem Gebäude, das aus den 60er-Jahren stammt, getan hat, davon können sich 16 SÜDKURIER-Leser am Donnerstag, 7. September, ab 17 Uhr ein Bild machen.

Im Innenbereich ist die Baustelle so gut wie fertig

Der Fertigstellungstermin des Rathauses hat sich immer wieder verschoben, zu Beginn war dieser auf Anfang 2023 datiert. Auch die Kosten haben sich verändert. Diese waren zunächst mit 6,2 Millionen Euro veranschlagt – inzwischen ist mit 7,3 Millionen zu rechnen. „Im Innenbereich ist die Baustelle so gut wie abgeschlossen“, sagt Monika Gehweiler. Letzte Trockenbau- und Malerarbeiten laufen, im Untergeschoss waren noch die Fliesenleger tätig. Die Anlieferung der Möbel erfolgt Ende September.

Wenn Monika Gehweiler auf die Bauarbeiten zurückblickt, bleibt sie gelassen. Wie bei einer Sanierung aber fast üblich, muss mit Überraschungen gerechnet werden. So auch beim Rathaus. Im Keller fand sich ein etwa 1,70 Meter hoher Raum, den die alten Pläne nicht zeigten. Und dort, wo fester Boden sein sollte, stießen die Arbeiter auf eine mächtige Lage loser Steine.

Brandschutzvorschriften: Treppenhaus mit Schutzvorhang

Die SÜDKURIER-Leser sind die Ersten, für die sich nun der Bauzaun öffnet und die eine exklusive Führung erhalten. „Ich freue mich sehr, den SÜDKURIER-Lesern unser neues Rathaus zeigen zu dürfen“, sagt Monika Gehweiler. Nach einer kurzen Einführung geht es durch den neu gestalteten Eingangsbereich zur großen Rathaustreppe. Aus Brandschutzgründen wurde diese mit einem Schutzvorhang ausgestattet, sollte es im Rathaus zu einem Brand kommen. „Den Vorhang fordern die Brandschutzvorschriften“, so Gehweiler. Ebenso war ein neues zweites Treppenhaus als verpflichtender weiterer Fluchtweg nötig. Wie dieses aussieht, sehen die Teilnehmer bei der Führung.

Das neue Treppenhaus soll die Kollegen in der Verwaltung wieder zur Begegnung und zum Gespräch einladen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Arbeiten an der Klinkerfassade beginnen im September

Ab September beginnen die Arbeiten an der neuen Klinkerfassade, nachdem die Gebäudehülle gedämmt wurde. Trotz Schutzhülle ist deutlich zu erkennen, dass sich die Fenster verändert haben. Die Klinker werden laut Gehweiler einen „schönen Beige-Ton“ haben. Der Balkon ist weg. Warum eigentlich? Genauso stellt sich für den ein oder anderen Teilnehmer vielleicht die Frage, warum im Bestand saniert und nicht neu gebaut wurde? Oder wie die Zimmer im neuen Rathaus verteilt werden? Wie wohl hat sich die Verwaltung eigentlich in der Schlossscheuer, der Interimslösung, gefühlt? Und wo befindet sich der neue Arbeitsplatz von Monika Gehweiler? Fragen, die bei der Führung beantwortet werden.

An der Außenfassade des Rathaus beginnen im September die Arbeiten für die Klinkerfassade. | Bild: Jörg Büsche

Sitzungssaal, Bürgermeisterzimmer und Rathausterrasse

Im Erdgeschoss wurde am stärksten in die Raumstruktur eingegriffen. Beim Eingang gibt es gleich den Info-Point, den Monika Gehweiler vorstellen wird, Transparenz spielte hier eine große Rolle. Des Weiteren wirft die Gruppe einen Blick in die Finanzverwaltung, Standesamt Einwohnermeldeamt, in den kleinen und großen Sitzungssaal, in das Zimmer von Bürgermeister Georg Riedmann und genießt auf der Terrasse bei guter Sicht den Blick zum Bodensee.

So sah die Decke des kleinen Sitzungssaals im Juni dieses Jahres aus. Was sich in den vergangenen Wochen getan haben, sehen die SÜDKURIER-Leser bei der Führung. | Bild: Jörg Büsche

Nach der Führung auf ein Getränk ins Eiscafé Zoldana

Nach der rund einstündigen Führung, bei der sich die Teilnehmer von der offeneren Gestaltung des neuen Rathauses überzeugen können, sind sie noch auf ein Getränk im Eiscafé Zoldana eingeladen – mit Blick auf die Baustelle. Hier bietet sich die Gelegenheit zu weiteren Gesprächen.